Rüyada Arkadaşının Öldüğünü Görmek
Rüyada bir arkadaşının öldüğünü gören kişi, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürer. Yaşadığı sıkıntıları hızlı bir şekilde atlatır. Aynı zamanda rüya sahibinin sağlığına çok dikkat ettiğini işaret etmektedir. Rüya tabircilerine göre bu rüyanın başka bir anlamı ise ölümünü gördüğünüz arkadaşınızın hayatında yaşanacak olumlu bir sürece girildiğini gösterir. Rüyada arkadaşının ölüm haberini almak ise rüya sahibinin iş hayatında iyi bir terfi alacağına ve kişinin manevi huzura ereceğine işaret eder.
Rüyada Eski Sevgilinin Ölmesi
Rüyada eski sevgilinin ölmesi, rüya alimleri tarafından olumlu şekilde yorumlanmıştır. Rüyasında eski sevgilisinin öldüğünü gören kişi, eski sevgilisi ile güzel gelişmeler yaşayacak demektir. Ayrıca eski sevgili ile aranın tekrar düzeleceğine ve evlilik yoluna girileceğine delalet eder.
Rüyada Yaşayan Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada yaşayan birinin ölmesi, rüya sahibinin hayat gidişatı ile yakından ilgilidir. Bazıları için şan ve şöhret, bazıları için yapılan yanlışlardan geri dönmek ve tövbe etmek, bazıları için de ölü olarak gördüğü kişinin ömrünün uzamasına işaret eder. Eğer ölü görünen kişi tanıdık ve hastaysa yakın zamanda sağlığına kavuşacağını simgeleyen güzel bir rüyadır.
Rüyada Küs Olduğun Arkadaşının Öldüğünü Görmek
Eğer yakın bir arkadaşınız ile bir küslük yaşıyorsanız ve rüyanızda bu arkadaşınızın öldüğünü gördüyseniz bu kişiye karşı öfkenizin giderek azaldığı yorumu yapılır. Arkadaşınız, yaptığı hatadan dolayı sizle iletişime geçecek ve yakın bir zamanda beklediğiniz şekilde sizden özür dileyecektir.
Rüyada Trafik Kazasında Arkadaşının Öldüğünü Görmek
Bu rüya, fırsatlarla dolu bir dönemi ve dünya malının artacağını simgeleyen özel bir rüyadır. Eğer arkadaşınızın rüyada trafik kazasında öldüğünü gördüyseniz; şansın, iyi bir istikbalin, aynı zamanda uzun ömrün sizleri bekliyor olduğunun bir simgesidir.
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