Bundan dolayı şimdi sizlere bazı rüya yorumlarından bahsedeceğiz. Bu yazıyı bitirdikten sonra rüyada altına kaçırmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada altına yapmanın anlamı nedir? Gibi soruların cevaplarını biliyor olacaksınız. İşte detaylar...
Rüyada Altına Kaçırmak Ne Anlama Gelir?
Öncelikle genel anlamından bahsetmek istiyoruz. Rüyada altına yapmak neye işarettir? Aslında zenginleşerek refaha ulaşacağınızı ifade eder. Bu yüzden rüyayı görmek hayırlıdır. Buna ek olarak rüyada altına kaçırmak ne anlama gelir dediğimizde elinize çok yüklü miktarda paranın yanı sıra mülk de geçebilir. İşte belki de istediğiniz hayata kavuşacaksınız.
Hayali bile çok güzel değil mi?
Rüyada Altına Kaka Yapan Birini Görmek
Tabi gördüğünüz rüyada faaliyeti gerçekleştiren siz olmayabilirsiniz. Rüyada altına kaka yapan birini görmek de farklı bir yoruma denk geliyor. İşte rüyanın tabiri:
- İş hayatınızda iyi anlaşacağınız insanlarla ortak olabilirsiniz.
- Bu kişilerden destek alacaksınız.
- Sizi geliştirecekler ve bu sayede de mevki olarak çok kısa bir süre içerisinde yükseleceksiniz.
- Bu durumdan en iyi şekilde faydalanmayı başarırsanız işte o zaman amacınıza ulaşacaksınız.
- Bir iş bile kurabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi rüyada altına kaka yapmak hem anlamı farklıdır hem de oldukça güzel bir gelecek vaat ediyor. Tabi bunları gerçekleştirmek ve olmalarını sağlamak tamamen sizin elinizde.
Rüyada Altına İşemek
Rüyada altına büyük tuvaletini yapmak dışında küçük tuvaletinizi yaptığınızı da görebilirsiniz. Bu rüyanın anlamı da farklıdır. Rüyada altına işemek demek;
- Utanacağınız bir olay yaşayabilirsiniz
- Bu olay yüzünden uzun süre akıllarda kalabilirsiniz
- Ayrıca daha fazla para için kalkıştığınız bir işi elinize yüzünüze bulaştırabilirsiniz.
- Maddi açıdan ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz.
Gün içerisinde böyle olaylara çok denk geliyor olabiliriz. Ama her zaman tavırlarımıza, davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece kendi çıkarlarınızı gözetmeyin.
Bu rüyalara ek olarak kalabalığın içerisinde de altınıza tuvaletinizi yaptığınızı görebilirsiniz. Yine yorumlardan birinde olduğu gibi burada da yüklü bir paraya işaret ediliyor. Bir yerden ya da birisinden size çok yüklü miktarda para gelecek. Bu sayede de sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!