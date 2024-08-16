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        Haberler Ekonomi HT İş Yaşam Rusya’nın BRICS ülkeleriyle ticaret hacmi 2023’te 300 milyar dolara yaklaştı - HT İş Yaşam Haberleri

        Rusya'nın BRICS ülkeleriyle ticaret hacmi 2023’te 300 milyar dolara yaklaştı

        Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 300 milyar dolara yaklaştığını, bu yılın ilk 5 ayında ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:13
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        Rusya'nın BRICS ile ticaret hacmi 300 milyar dolara yaklaştı
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        Alihanov, Rusya’nın Nijnıy Novgorod şehrinde BRICS ülkeleri sanayi bakanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

        Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde artmaya devam edeceğini belirten Alihanov, “Geçen yılın sonunda BRICS ülkeleriyle ticaretimizi yüzde 28 artırdık ve 300 milyar dolarlık sınırına yaklaştık.” dedi.

        Özellikle emtia ticaretinin söz konusu artışa katkıda bulunduğuna işaret eden Alihanov, “Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 5 ayında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı. Taban seviye oldukça büyüdü ancak bu artıştaki olumlu seyir yine de devam ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

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        Alihanov, ticaret hacmindeki artışa ilişkin verdiği rakamlara, bu yıl BRICS’e yeni katılan ülkelerle ticaretin henüz dahil edilmediğine işaret etti.

        BRICS'İN OLUŞUMU

        Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

        30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

        Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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