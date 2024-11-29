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        Haberler Ekonomi Kripto Para Rusya’da kripto paraları varlık sınıfına sokan ve vergilendiren yasa yürürlüğe girdi - Kripto Para Haberleri

        Rusya’da kripto paraları varlık sınıfına sokan ve vergilendiren yasa yürürlüğe girdi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital ve kripto paraları varlık sınıfına sokan ve vergilendiren yasayı onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:13
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        Rusya'da kripto paraları varlık sınıfına sokan ve vergilendiren yasa yürürlüğe girdi
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        Putin’in imzaladığı kararnameye göre, ülkede kripto ve dijital paralar artık varlık şeklinde sınıflandırılacak.

        Buna göre, kripto ve dijital para madenciliği ve elde edilen söz konusu paralar katma değer vergisinden muaf tutulurken, madencilik altyapısı işletenler ilgili vergi kurumlarına bilgi vermek zorunda olacak.

        Kripto para madenciliğinden elde edilen gelir ise kişisel gelir şeklinde sınıflandırılırken, ortaya çıkan para biriminin değeri piyasa fiyatlarına göre belirlenecek.

        Dijital varlıklar ve kripto paralar, Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

        Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesinde yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini söylemişti.

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