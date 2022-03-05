Rusya: Zelenskiy, Rusya- NATO arasında çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev'i Moskova'da ağırladı. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in NATO’dan Ukrayna hava sahasını kapatma talebini eleştiren Lavrov, “Sayın Zelenskiy'nin sürekli öfke dolu açıklamaları duruma iyimserlik katmıyor. Hamilerine biraz kaba davrandı ve onları eylemsizlikle suçladı" dedi. Lavrov, "Şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Onun umduğu gibi NATO'nun onu savunmamasına çok üzüldüyse demek ki çatışmanın müzakereler yoluyla değil, bu hikayeye NATO'yu dahil ederek çözülmesini umuyordu. Demek ki hala çatışmayı kışkırtma eğiliminde ve hala NATO’yu dahil ederek Rusya-NATO arasında çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor. Zelenskiy’in bu militarist çılgınlığı, elbette müzakerelere ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Umalım ki bugünkü ruh hali değişsin, sonuçta ruh hallerine göre hareket eden biridir” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın insani koridor oluşturulmasına hazır olduğunu belirten Lavrov, “En başından beri yerleşim yerlerindeki siviller hem de o sırada Ukrayna topraklarına düşen yabancı vatandaşlar için insani koridorlar sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik” derken, Rus ordusunun da sivil hedefleri değil, önceden belirlenen askeri hedefleri vurduğunu savundu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde Ukrayna tarafının çeşitli bahaneler ürettiğini savunan Lavrov, “Ukrayna tarafından en azından bazı bilgiler bekliyor. Müzakerelerin ilk iki turunda olduğu gibi durum oldukça garip görünüyor. Görünüşe göre taraflar sorunların tam çözümü için erken beklenti içinde. Ukraynalı taraf sürekli bazı bahaneler üretiyor gibi. Biz Ukraynalı meslektaşlarımızın da bildiği gibi dün akşamdan beri yeni müzakereye hazırız” ifadelerini kullandı.
Herson makamları tarafından Rusya’nın insani yardımlarının reddedildiğini iddia eden Lavrov, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığımız Herson’a insani koridor açıldığında sivil halkın tahliyesi ve insani yardım götürmeye gittiler. Herson yetkilileri bu yardımları reddettiler” diye konuştu.
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