Rus işgalinin 10. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddetmesine sert tepki gösterdi.
ZELENSKIY'DEN NATO'YA: BUGÜN ÖLENLER SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLÜYOR
Zelenskiy "İttifakın bugün yapabildiği tek şey, Ukrayna için tedarik sisteminden 50 ton dizel yakıt göndermekti. (Yakıt) Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakıp daha iyi yanmasını sağlamamız için ama o (memorandum), bizim için zaten Rus birliklerinin ateşinde yandı. NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor" dedi.
FRANSA'DAN BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Rus kuvvetlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırının her türlüsünü şiddetle kınadığı kaydedildi.
Macron'un Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda Fransa'nın uluslararası ortaklarıyla BMGK'yi acil toplantıya çağırdığı belirtildi.
Ukrayna'daki yetkililerin nükleer tesislerin kontrolü sağlaması için Rusya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" askeri eylemlerine son vermesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Macron'un Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüştüğü aktarıldı.
HARKOV RUS ORDUSUNA DİRENİYOR
Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti.
Harkov Belediyesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada da bugüne kadar Harkiv’e düzenlenen bombardıman ve çatışmalarda 5'i çocuk ve 122'si sivil olmak üzere 188 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 290'ı sivil olmak üzere 394 kişinin yaralandığı vurgulandı.
RUSYA'DAN İNSANİ KORİDOR VE ATEŞKES ADIMI
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.
Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, “Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır.” ifadesine yer verildi.
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