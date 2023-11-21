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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sivil Toplum "Rusya ve Türkiye Arasında Gelecek Vadeden İşbirliği Yollarının Genişletilmesi" toplantısı yapıldı. - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya-Türkiye işbirliği toplantısı yapıldı

        "Rusya ve Türkiye Arasında Gelecek Vadeden İşbirliği Yollarının Genişletilmesi" toplantısı yapıldı. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Türkiye ve Rusya, stratejik potansiyeli yüksek olan sosyal ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:51
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        Rusya-Türkiye işbirliği toplantısı
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        İstanbul, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun himayesinde, Roscongress Vakfı temsilcilerinin, hükümet yetkililerinin, sektör derneklerinin ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Mandarin Hotel’de düzenlenen oturumunun ana konusu “Rusya ve Türkiye arasında gelecek vaat eden iş birliği yollarının genişletilmesi” oldu.

        Uzmanlar, küresel değişimlerle Rusya ve Türkiye pazarları arasındaki iş birliğinin genişletilmesi eğilimini değerlendirdi. Katılımcılar, yeni pazarlar oluştururken riskleri nasıl en aza indirecekleri ve modern zorlukları işlerinin gelişimi için karlı fırsatlara nasıl dönüştürecekleri konusundaki seçenekleri değerlendirdi.

        Toplantıda konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Buravov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ticari ve ekonomik alanlarda gün geçtikçe daha çok genişlediğini belirterek, yeni jeopolitik koşullarda ilişkilerin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini söyledi. İki ülkenin, stratejik potansiyeli yüksek olan sosyal ekonomik ilişkilerini daha da geliştirdiğini dile getiren Burarov, şunları kaydetti: "Ülkelerimiz, enerji ve altyapı gibi başarılı ortak projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili uzun yıllara dayanan işbirliği deneyimine sahiptir. Etkileşim yollarının genişletilmesi yalnızca devletler arası ilişkiler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmakla kalmıyor aynı zamanda karşılıklı yarar sağlayan yatırım ve başarılı iş geliştirme fırsatlarını sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iyi bir ikili bir diyalog kurdular. Son görüşmeleri bu yıl eylül ayında Soçi'de gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sayesinde ekonomi ve ticari alanlarda görüş alışverişi yapıldı. İki ülkenin bakanları ve devlet daireleri arasında aktif işbirliği mevcut, bütün bunlar iki ülkenin iş dünyası temsilcileri arasındaki ilgili temasların geliştirilmesi için gerekli parametreler üzerinde siyasi ve bakanlar düzeyinde anlaşmaya varmamıza ve onların çalışmalarına gerekli desteğin sağlanmasına olanak tanıyor."

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        KİLİT ROL OYNUYOR

        Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Stuglev da 5-8 Haziran 2024'te St. Petersburg'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ile ilgili bilgi vererek bu etkinliğin Rusya ile Türkiye'nin iş ilişkilerinin gelişmesinde kilit rol oynadığını söyledi.

        Stuglev, "Türk iş dünyasının SPIEF'e katılımı sayesinde, küresel dönüşüm koşullarında mümkün olan en kısa sürede niteliksel olarak yeni bir karşılıklı yarar sağlayan işbirliği düzeyine ulaşabileceğiz." diye konuştu.

        Forumda, katılımcıların, sürdürülebilir kalkınma adına en iyi uygulamaları ve uzmanlıkları paylaşacağını dile getiren Stuglev, toplantının İstanbul ayağında, Rusya-Türkiye işbirliği ortamı, etkili bir yatırım yaklaşımının geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ortaklık ve yeni ekonomik gelişmelerle yeni lojistik güzergahların inşası ve verimliliği konularına vurgu yapılacağını anlattı.

        İHRACATTA YÜZDE 33 ARTIŞ

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ise Türkiye'nin Rusya'dan ithalatının 2022'de önceki yıla göre yüzde 103 artarak 58,8 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini anımsattı.

        Ekmekçibaşı, "İthalatımızda da enerji sektörü öne çıkmaktadır. 2023 Ocak-Ekim döneminde Rusya'ya olan ihracatımız geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 33 artarak 9,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

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        #haberler
        #rusya
        #St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu
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