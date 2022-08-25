Rusya ile İran’dan siber anlaşma

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Rusya ve İran arasında geçen ay yapılan görüşmelerde Rusya’nın, İran siber altyapısına yönelik yatırımlarda bulunacağına dair bilgiler verilmişti. Sürece dair detaylı açıklama ise geçtiğimiz günlerde Tahran’dan geldi. İran İletişim Bakanlığı, gelecek dönemlerde iş birliğini araştırma amacıyla e-devlet, bilgi güvenliği ve diğer alanlarda Rusya ile anlaşma imzalayacaklarını bildirdi. Ayrıca İranlı yetkililerin, Rusya’da devlete ait olan savunma teknolojisi şirketi Rostec ile iş birliğine dair taahhütte bulundukları açıklandı.

22 Temmuz Cuma günü İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Ajansı, Rus devlet savunma teknolojileri şirketi Rostec ile iş birliği haberini duyurmuştu. Veri ağları ve dijital hizmetlerle ilgili politika geliştirmekle görevli bir devlet kurumu olan ajansın yaptığı açıklama, Rostec ile yapılacak “stratejik bir iş birliğini” işaret ediyor.

SON 6-7 YILDIR SİBER İŞ BİRLİĞİNE ODAKLANDILAR

İş birliği anlaşmasının, elektronik, siber güvenlik, fiber optik ekipman, 5G, e-devlet ve kentsel ulaşım gibi alanları kapsadığı İran tarafından yapılan açıklamalarda belirtildi. Rusya'nın önde gelen askeri teknoloji şirketler topluluğu (konglomerat) olan ve birçoğu savunma veya endüstriyel uygulamalara odaklanan Rostec'in, ortak bir çalışma grubu aracılığıyla İran’a bu alanlarda yardım edeceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin İran’da “teknopark” konseptinde bir tesis inşa edeceği de konuşuluyor.

“Rusya’nın İran ile yaptığı stratejik anlaşmaların en önemlisi şüphesiz siber savunma ve siber güvenlik alanındadır” diyen ADEO Siber Güvenlik Araştırmacısı Ersin Çahmutoğlu, 6-7 yıldan bu yana iki ülke arasındaki “siber iş birliği” nin kayda değer bir şekilde yükseldiğini belirtti. Çahmutoğlu, günümüze kadar sayısı artan bu anlaşmalar sayesinde Rusya’nın, ürünlerini İran’a satarak ticari kazanç elde ettiğini, İran’ın ise siber uzayda güvenliğini sağlamlaştırmaya çalıştığının altını çizdi.

İRAN’IN OLASI AMAÇLARI NELER?

İki ülke arasındaki siber iş birliği anlaşmalarının belki de en önemlisi geçtiğimiz yıl yapılmıştı. İranlı ve Rus dışişleri bakanlarının imzaladığı bu anlaşmaya göre Rusya İran’a; bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla işlenen suçlarla (siber suçlar) mücadele, teknik ve teknolojik yardım, tespit, koordinasyon ve ulusal/uluslararası güvenliği sağlamak için bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ortaklık dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda katkı sağlayacak.

Son yapılan görüşmeler ve gelecekte yapılabilecek olası yeni anlaşmalarla İran’ın siber savunmasını ve ofansif siber gücünü geliştirmesinin beklendiğini belirten Çahmutoğlu, “Özellikle İsrail ile süren siber çatışmaların İran’ı oldukça kötü etkilediği biliniyor. Söz konusu anlaşmalarla Tahran’ın sadece İsrail değil ulusal siber altyapıya gelebilecek her türlü siber saldırılardan korunma ve misilleme kapasitesini artırma amacını taşıdığı söylenebilir” dedi.

İRAN’IN SİBER ALTYAPISI RUS TEKNOLOJİLERİYLE GELİŞTİRİLİYOR

“Beklentiler arasında, İran’ın APT grupları özelinde yürüttüğü siber casusluk ve hasar verici siber saldırılara dair kapasite gelişimi konusu da var” diyen Çahmutoğlu, şunları söyledi:

“Sahip olduğu teknolojilerle siber uzayda ciddi anlamda bir güce sahip olan Rusya, bünyesindeki APT gruplarını bu gücüyle besliyor. Elbette bu gücünü İran ile paylaşamaya yanaşmayacaktır ancak Rus menşeli siber teknolojilerin İran’ın operasyonel siber gücünü artıracağı ve hatta Tahran’ın bölgede özellikle İsrail ve Türkiye’ye karşı yürüttüğü siber casusluk faaliyetlerinin genişleyeceği beklenebilir.”