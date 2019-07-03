Rusya'ya ait bir denizaltında okyanusta araştırma yaptığı sırada çıkan yangın ile 14 yaşamı yitirmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu acil toplantı yaptı. Facianın detaylarıyla ilgili bilgi alan Putin, Şoygu'ya ölen denizcilerin ailelerine destek olunması talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde Rus karasularında deney dalışı sorasında nükleer güçle çalışan bir denizaltıda yangın çıktığını, dumandan zehirlenen 14 mürettebatın öldüğünü duyurdu. Loşarik isimli AS-12 denizaltısının 25 mürettebatı bulunuyordu. Denizaltı, Rus Kuzey Filosu'nun ana deniz üssü Severomorsk limanına götürülürken, can kaybının gerçekte daha yüksek olduğu iddiaları da yer aldı. Yangının nedeni ise henüz belli değil.

ACİL TOPLANTI

Facianın detaylarıyla ilgili bilgi alan Putin, Şoygu'ya ölen denizcilerin ailelerine destek olunması talimatı verdi.

Gerçekleşen görüşmede Şoygu'dan facianın detayları ile ilgili ilk bilgileri alan Putin, "Bunun bizim için önemli bir gemi olduğunu biliyoruz ve çok profesyonel bir ekibimiz vardı. Ön raporlara göre yaşamını yitiren 14 denizciden 7'si üst düzey denizcilerdi. 2 denizci Rusya için önemli görevler üstlenmiş kahramanlardı. Bu deniz kuvvetleri filosu ve ordu için büyük bir kayıp. İncelemeleri şahsen yapmanızı ve komisyonun araştırmalarını raporlaştırıp şahsen bana getirip raporları bana sunmanızı istiyorum" dedi.

NÜKLEER SIZINTI İDDİALARINA YALANLAMA

Nükleer araştırma gemisinde yaşanan yangın faciasından sonra Reuters haber ajansı, Norveç’in Rusya yönünde aşırı radyasyon akışını tespit ettiğini iddia etti. Bu iddia tüm dünyada kamuoyunu tedirgin etti.

Rusya Savunma Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada, Norveç tarafından kendilerine yönelik herhangi bir radyasyon sızıntısına dair uyarı gelmediğini açıklayarak haberi yalanladı. Norveç tarafı ise aynı doğrultuda açıklama yaparak, bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlenmediğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı aynı açıklamanın detayında yaşanan yangının gemide yaşanan gaz sıkışmasından meydana geldiğini aktardı.

AYNI DAKİKALARDA ABD'DE DE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Rusya'da yaşanan faciayla aynı dakikalarda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saray'dan yapılan acil bir çağrı üzerine New Hampshire eyaletine olan planını iptal ederek geri döndüğü basına yansıdı.

Medyaya yansıyan Pence'in acilen başkente çağrıldığı haberleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri, sosyal medyada ise Trump'ın öldüğüne dair iddialar akılları karıştırdı.

İlerleyen saatlerde, çıkan haberler üzerine açıklamada bulunan Pence'in Basın Sözcüsü Alyssa Farah, "Başkan Yardımcısı hiç Washington'dan ayrılmadı. 'Acil geri dön' çağrısı gibi bir şey yok. Başkan Yardımcısının, Washington'da kalmasını gerektiren bir şey oldu. New Hampshire programı yeniden takvimlendirilecek" ifadelerini kullandı.

ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili de, "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil" dedi.

Yaşananların İran'a olası bir askeri müdahale ile ilgili olduğu iddiaları da yer aldı.

Ancak haberlerin gündemi sarstığı saatlerde ABD Başkanı Trump, yaklaşan 4 Temmuz kutlamalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal etmesine ilişkin ise, "İran, ABD ile 150 milyar dolar, ayrıca nakit 1.8 milyar dolarlık nükleer anlaşmayı ihlal etti. Ben başkan olmadan çok uzun süre önce de 'HİÇBİR ŞEY' ödemiyorlardı, şimdi ise uranyum limitini yükselterek ihlal ettiler. Bu hiç iyi değil!" açıklamasında bulundu.