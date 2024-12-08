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        Haberler Dünya Diğer Rusya: Ukrayna konusunda müzakerelere açığız | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna konusunda müzakerelere açığız

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda İstanbul'da 2022'de varılan anlaşmalar temelinde müzakerelere açık olduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:36 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:36
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        Rusya: Ukrayna konusunda müzakerelere açığız
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        Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova’da ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirme yaptı.

        Rusya’nın Ukrayna konusundaki tutumunun iyi bilindiğini anlatan Peskov, müzakereyi reddeden ve reddetmeye devam eden tarafın Ukrayna olduğunu iddia ederek, "Düşmanlıkların derhal durdurulması için koşullar, Başkan Putin tarafından bu yılın haziran ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı konuşmada ortaya konulmuştur.” dedi.

        UKRAYNA İLE MÜZAKERELER

        Peskov, ülkesinin "Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu" belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğini ve Zelenskiy'nin İstanbul anlaşmaları temelinde ve cephede şekillenen gerçekleri dikkate alarak diyaloğun yeniden başlatılması talimatını vermesi gerektiğini aktardı.

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        Trump’ın Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendiren Peskov, şöyle devam etti:

        "Trump’ın Rusya ve Ukrayna’nın kayıplarına ilişkin dile getirdiği rakamlar Ukrayna’nın yorumudur ve Ukrayna'nın resmi yaklaşımını yansıtmaktadır. Kayıplara ilişkin gerçek rakamlar tamamen farklıdır."

        Peskov, Ukrayna'nın Rusya’ya kıyasla "katbekat daha fazla" kayba sahip olduğunu bu oranların devam etmesinin Ukrayna ordusunun tamamen tükenmesine, seferberlik yaşının 18'e düşürülmesine ve zorunlu seferberliğin sıkılaştırılmasına yol açacağını söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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