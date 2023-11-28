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        Haberler Dünya Diğer Rusya: Ukrayna kimyasal silah kullandı

        Rusya: Ukrayna kimyasal silah kullandı

        Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandığını ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:38
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        Rusya: Ukrayna kimyasal silah kullandı
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        Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor, 3.Genç Bilim İnsanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna ordusunun savaş esnasında kimyasal silah kullandığını öne süren Kirillov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon esnasında gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah bileşenlerini kullandığı 17 kez tespit edildi. Bu, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

        Kirillov, söz konusu kimyasal bileşenlerin pahalı olduğunu ve sadece bir ülkede üretildiğini söyledi.

        *Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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