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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna ABD füzesiyle ülkemizdeki sivil yerleşimi vurdu | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna ABD füzesiyle ülkemizdeki sivil yerleşimi vurdu

        Rusya, Ukrayna ordusunu ABD roketlerini kullanarak Rus topraklarındaki sivil yerleşimleri vurmakla suçladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:36
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        Rusya'dan Ukrayna'ya ABD füzesi suçlaması
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki sivil hedefleri ABD tarafından tedarik edilen HIMARS roketlerini kullanarak bombalamakla suçladı.

        Rusya, Ukrayna'nın kadın ve çocukların ölümünden sorumlu olduğunu öne sürdü.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, St Petersburg'da düzenlenen bir ekonomik forum çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında bu iddiayı dile getirirken, HIMARS roketlerinin parçalarının yaşananların kanıtı olarak kullanılacağını söyledi.

        Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği sağlayan NATO, Kiev yönetiminin bu silahları Rusya topraklarına yönelik kullanmasını yasaklamıştı. Destek sağlayan Batılı ülkeler de silahlarının Rusya topraklarını vurmasına izin vermediklerini belirtmişti.

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