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        Rusya, Türkiye'ye 2 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi

        Rusya, orman yangınlarını söndürmek amacıyla Türkiye'ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 06:34
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        Rusya, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı
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        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi.

        AA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

        Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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