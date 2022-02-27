Rusya'nın saldırıları Kiev ve Harkov'da yoğunlaştı!

AA / HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında başkent Kiev'de patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Rus zırhlı araçları ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girse de direnişle karşılaştı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, şehrin Ukrayna kontrolünde olduğunu söyledi.

Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi.

Şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak geceyi geçirdi.

Bir süre duran patlamalar, yerel saatle 09.50'de yeniden başladı. Öncesinde ise tüm kentte sirenler çaldı.

Çatışmaların ağırlıklı olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha'da gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, bir Rus zırhlı aracının ateş açtığı ve birkaç Rus birliğinin de Bucha'nın sokaklarında hareket ettiği görüldü.

Bu videoların birinde, bir kişinin, "Bucha'da durum böyle. Camlar kırıldı. Burası bir top mermisinin düştüğü yer. Ölen olup olmadığına dair bir fikrim yok." dediği duyuldu.

28 Şubat saat 08.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olan Kiev'de, Rus sabotajcıların arandığı da ifade edildi.

"GÜVENLİĞİNİZ BİZE BAĞLI"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "72 saat direniş. Dünya inanmadı. Dünya şüphe duydu. Ama biz sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünyaya Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, "Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı." ifadesini kullandı.

RUSLAR HARKOV'DA DİRENİŞLE KARŞILAŞTI

Öte yandan Rusların, Harkov'da ilerleyiş kaydetseler de şiddetli direnişle karşılaştıkları bildirildi.

Sosyal medya ve Ukrayna medyasında yer alan videolarda, günün erken saatlerinde şehrin içinden geçen Rus askeri araçları görüldü.

Harkov Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Oleg Synegubov, Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, hafif askeri araçların "şehre girdiğini" belirterek kent sakinlerini sığınaklara girmeye ve dışarı çıkmamaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus zırhlı araçlarının yandığını gösteren videoları paylaşarak sokaklarda "ağır çatışmalar" olduğunu söyledi.

Videoların birinde şehrin sokaklarında ilerleyen Rus askerine ateş açan Ukrayna birlikleri, diğer bir videoda ise aynı Rus askerine ait olduğu belirtilen zırhlı araçların ele geçirildiği görüldü.

DOĞAL GAZ BORULARI VE PETROL DEPOLARI VURULDU

Ukrayna İletişim Servisi, Rusya'nın Harkov'daki saldırısının ardından bir doğal gaz boru hattının havaya uçtuğunu duyurdu. Telegram uygulaması üzerinden paylaşılan videoda da bölgede büyük bir patlamanın ardından alevlerin göğe yükseldiği görüldü.

Henüz söz konusu boru hattının ne kadar önemli olduğu ve patlamanın gaz sevkiyatlarını kesintiye uğratıp uğratmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Kiev'in yaklaşık 30 kilometre güneybatısındaki Vasylkiv kasabasındaki petrol deposunda de gece yangın çıktı.

Belediye Başkanı Natalia Balasinovich, paylaştığı videoda, Rus füzelerinin hava üssünün ana pistinin güneybatısındaki petrol depolama alanını vurduğunu söyledi. Ukrayna Ulusal Haber Ajansı da haberi doğruladı.

İnternette paylaşılan fotoğraflar ve videolarda, büyük alevler görüldü.