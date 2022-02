Harkov'da yaşayan Kürşat Menevşe: En kötü durumdayız

HABERTURK.COM

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde dün gece çatışmalar şiddetlendi.

Habertürk yayınına bağlayan Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Kürşat Menevşe ise şunları kaydetti: Dün gece en yoğun çatışmalar yaşandı. Sabah 4'te durulunca sığınaktan çıkıp eve geçtik. Uyuduk ama saat 11'de ise roketatar sesleri ve silah sesleri gelmeye başladı. Şu anda yaşayabileceğimiz en kötü durumdayız.

'BİR AN ÖNCE TAHLİYE OLMAK İSTİYORUZ'

Su an sıcak çatışma var arada silah sesleri geliyor. Ukrayna ve Rus askerleri çatışıyor. Biz Harkov'dayız şu an evimizde orta holde bekliyoruz. Daha buraya ulaşmadılar ama yavaş yavaş geliyorlar. Sesleri geliyor. Şu anda çıkışımız mümkün değil. Burada yaşayan herkes evlerinde veya sığınakta bekliyor. Sütten kesilmemiş bebekler sığınaklarda kalıyor. Bizim apartmanın sığınağına farklı yerlerden insanlar da geliyor. Şu an burada bir tahliye girişimi yok biz sadede tahliye olmak istiyoruz."