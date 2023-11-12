Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika "Rusya'nın mal varlığı, Ukrayna için kullanılsın"

        "Rusya'nın mal varlığı, Ukrayna için kullanılsın"

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Rusya'nın el konulan milyarlarca dolarlık mal varlığının Ukrayna'ya yönelik yardımlar kapsamında kullanılmasını istediğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 02:00 Güncelleme: 12.11.2023 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rusya'nın mal varlığı, Ukrayna için kullanılsın"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, son dönemlerde tartışma konusu haline gelen Ukrayna'ya yönelik yardımlara ilişkin The Washington Times gazetesine konuştu.

        Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından el konulan 300 milyar dolarlık mal varlığının ilerleyen süreçlerde Ukrayna'ya yardım olarak verilmesiyle ilgilendiğini söyledi.

        Johnson, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya yardımlar kapsamında kullanılması fikrinin Cumhuriyetçiler arasında büyük bir coşkuyla karşılandığını vurgulayarak, "Diğer taraftaki meslektaşlarımız (Demokratlar) için de öyle olacağını düşünüyorum. Bu bizim için son derece sorumlu bir davranıştır." ifadesini kullandı.

        ABD Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da Ukrayna'ya 425 milyon dolar değerinde yeni yardımlar yapacağını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa