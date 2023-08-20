Rusya'nın Luna-25 uzay aracı Ay'a çarptı
Rus uzay ajansı Roscosmos, Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 isimli uzay aracının Ay'a çarptığını duyurdu
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Rusya uzay ajansı Roscosmos, Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 isimli uzay aracının Ay'a çarptığını açıkladı.
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Roscosmos'un bildirdiğine göre, Rusya'nın insansız robot iniş aracı yörüngeye döndükten sonra kontrolsüz bir şekilde düştü.
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Rusya, 1976'dan bu yana ilk kez bu ayın başlarında bu fırlatmayı gerçekleştirdi.
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Yaşanan kaza, Roscosmos uzmanlarının cumartesi günü "anormal bir durum" analizinin ardından geldi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.