Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Rusya'nın Luna-25 uzay aracı Ay'a çarptı

        Rusya'nın Luna-25 uzay aracı Ay'a çarptı

        Rus uzay ajansı Roscosmos, Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 isimli uzay aracının Ay'a çarptığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rusya uzay ajansı Roscosmos, Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 isimli uzay aracının Ay'a çarptığını açıkladı.

        • 2

          Roscosmos'un bildirdiğine göre, Rusya'nın insansız robot iniş aracı yörüngeye döndükten sonra kontrolsüz bir şekilde düştü.

           

           

        • 3

          Rusya, 1976'dan bu yana ilk kez bu ayın başlarında bu fırlatmayı gerçekleştirdi. 

           

           

        • 4

          Yaşanan kaza, Roscosmos uzmanlarının cumartesi günü "anormal bir durum" analizinin ardından geldi.

        • 5
        • 6

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa