Rusya, İngiliz diplomatı sınır dışı etti

Rusya resmî haber ajansı TASS'tan yapılan açıklamaya göre ağustos ayında kovulan diplomatların yerine atanmış bulunan İngiliz diplomat, casusluk faaliyeti suçlamasıyla sınır dışı etti.

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan takibatta İngiliz diplomatın casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili İngiltere'nin Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

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Ağustos ayında Rusya’dan kovulan 6 İngiliz diplomat da casusluk faaliyeti yapmakla suçlanmıştı. İngiltere tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.