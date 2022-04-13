Bu kez savaş vurdu, 'çip’te yeni kriz!

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Rusya-Ukrayna savaşı küresel jeopolitik manzarayı çarpıcı biçimde değiştirirken, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve şirketler savaşın etkilerine yönelik mücadele ediyor. Rusya’da ise ekonomik yaptırımların ülke üzerindeki yayılmasının etkisi giderek artıyor. Merkezi ABD’de bulunan uluslararası danışmanlık ve pazar araştırmaları kuruluşu International Data Corporation (IDC), savaşın bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon alanlarındaki etkilerini masaya yatırdı.

IDC’nin öngörülerine göre yaptırımlar, emtia kıtlığı, petrol ve doğalgazın yanı sıra diğer temel mallar için daha yüksek fiyatlar, enflasyonist baskıları daha da artıracak ve bölgesel tüketici elektroniği, yarı iletken üretimi ve dağıtım endüstrilerini destekleyen bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT) tedarik zincirlerine zarar verecek.

HAMMADDE MALİYETLERİNİ ARTIRACAK

Kuruluşun yaşanan süreç bağlamındaki BİT öngörüleri şöyle:

- Rusya’nın yaptırımları ile birlikte BİT satıcıları için tedarik zinciri kesintileri etkisini hissettirmeye başladı. Rusya'dan Asya/Pasifik'e büyük oranlarda neon ve C4F6 gibi endüstriyel gazlar ve çiplerden cep telefonlarına ve pillere kadar BİT ürünlerinde kullanılan bakır, paladyum, nikel, titanyum, tungsten ve vanadyum gibi metal ihracatı bulunuyor. Çoğu satıcı bu hammaddelerin büyük stoklarına sahip olsa da, hammadde maliyetleri artacak gibi görünüyor.

- Ukrayna ve Rusya'nın yarı iletken emtia üretimine yönelik arzı özellikle Asya/Pasifik için kritik öneme sahip, çünkü BİT endüstrisi pandemi ve çip kıtlığı ile mücadele ediyor ve uzun bir Rusya-Ukrayna savaşı ile bunun daha da zorlaşması söz konusu. Bundan dolayı akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve otomobil gibi alt sektörlere tedariklerin ertelenmesinin de muhtemel olduğu belirtiliyor.

HARCAMA PLANLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

- Gelişen jeopolitik durum, önümüzdeki aylarda ve yıllarda küresel BİT talebini etkileyecek. 60'tan fazla teknolojiyi içeren yeni global IDC CIO araştırmasına göre; ankete katılanların yüzde 57'si teknoloji harcama planlarını yeniden değerlendirdiklerini söylüyor, yüzde 10 ise belirsiz jeopolitik ortamın ardından 2022 için BİT yatırım planlarında güçlü ayarlamalar yapılacağını belirtiyor.

DÜNYA PAZARININ YÜZDE 1.1’İNİ OLUŞTURUYOR

- Ukrayna ve Rusya BİT pazarları kısa vadede savaştan en çok etkilenecek ülkeler olsa da yeni yaptırımların mevcut durumu değiştirebileceğini veya daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor. 2021'de Ukrayna ve Rusya'daki toplam BİT harcamaları sırasıyla 4.9 milyar dolar ve 51.6 milyar dolardı. Ukrayna önceki yıla göre yüzde 21.2 ve Rusya için yüzde 13.6 şeklinde çift haneli büyüdü. İki ülkedeki toplam harcamalar ise Avrupa pazarının yüzde 5.5'i ve dünya çapındaki toplam BİT harcamalarının yüzde 1'ini oluşturdu. Çatışma, Ukrayna'daki iş operasyonlarını durdurdu, fabrikalar kapatıldı ve nüfus göçü devam ediyor.

'ŞİRKETLER EYLEM PLANLARINI OLUŞTURMALI'

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında işlerin durması nedeniyle teknoloji talebinde büyük bir daralmanın beklendiğini belirten IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, şu değerlendirmeyi yaptı:

“IDC olarak Rusya ve Ukrayna savaşından sadece bir hafta önce, 370 Asya/Pasifik kuruluşu ile BİT harcamaları hakkında bir araştırma gerçekleştirmiştik. Ankete katılanların yüzde 56'sı 2022 yılının beklentiler dahilinde hatta beklenenin üstünde büyüme kaydedeceğini öngörüyordu. Yüzde 49'u ise 2022'deki BİT harcamalarının 2021'den daha fazla olacağına inanıyordu. Bu görüşler son haftalarda hiç şüphesiz karamsar bir hale döndü. Savaşın akışkan doğası göz önüne alındığında, şirketlerin tedarik zinciri kesintileri, çip kıtlığı, artan enflasyon ve siber güvenlik tehditleri gibi BİT'den kaynaklanan potansiyel aksaklıkları öngörmelerini ve bunlara tepki vermelerini sağlayacak eylem planları oluşturmalarını öneriyoruz.”