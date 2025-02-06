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        Haberler Dünya Rusya: Geçici ateşkes kabul edilemez | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkes kabul edilemez

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl sona ereceğine ilişkin teoriler ortaya atılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı geçici ateşkes seçeneğini reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova "Geçici ateşkes veya çatışmanın dondurulması kabul edilemez." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 20:55 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:55
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        Rusya: Geçici ateşkes kabul edilemez
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        Rusya, Ukrayna'da sağlanacak geçici ateşkesin veya çatışmaların dondurulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada "Geçici ateşkes yahut çatışmaların dondurulaması kabul edilemez. Bu, Batı'nın Ukrayna'nın silah gücünü artırmasına yol açacaktır. Bu da silahlı bir intikam peşine düşülmesine neden olabilir." dedi.

        Ukrayna'daki savaşın ancak yasal olarak bağlayıcılığı bulunan bir anlaşma ile sonlandırılabileceğini ifade eden Zaharova, belli mekanizmalarla çatışmaların tekrardan başlamasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için toplanması düşünülen barış görüşmelerine dair herhangi bir gelişme bulunmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin de tarihi belirlenmedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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