Rusya, yatırımları finanse etmek için elindeki Çin para birimi üzerinden varlıkları satacağı uzun vadeli bir stratejiye geçmeden önce rubledeki değerlenmeyi yavaşlatmak amacıyla 70 milyar dolar değerinde yuan ve diğer dost ülkelerin para birimlerinden almayı değerlendiriyor.

Bloomberg kaynaklarına göre plan, olağanüstü “stratejik toplantıda” aralarında Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın da bulunduğu üst düzey merkez bankası yetkililerinin desteğini kazandı.

Yeni yaklaşım, Rusya’nın 640 milyar dolarlık yabancı para varlıklarının yarısının dondurulmasının ülkenin ekonomik stratejisini nasıl altüst ettiğini yansıtıyor. Öte yandan dondurulan varlıkları dolar ve eurodan farklı varlıklarla çeşitlendirmenin el konulma riskini azaltmak konusunda ne kadar az etkisi olduğunu da gösteriyor.

Toplantıda teklif için hazırlanan tanıtım cümlesinde, “Yeni durumda gelecekteki krizler için rezerv para birimi üzerinden varlık biriktirmek son derece zor ve avantajlı değil” ifadelerine yer verildi. Kremlin dalgalanan petrol fiyatlarının etkilerinden korunmak için yıllarca harcamalarını kısarak dolar, euro ve diğer para birimleri üzerinden yüzlerce milyar dolarlık varlık biriktirmişti.

Yaptırımların gerçek etkilerinin değerlendirildiği sunumda, “Dondurulan 300 milyar dolar, Rusya’ya faydasının olmamasının yanı sıra tersine bir zafiyet ve kaçırılan fırsatların sembolü haline geldi. Bu kaynağın saklanması Rusya’ya yapılacak yatırımların azalması anlamına gelirken diğer ülkelerde yatırımda kullanılabilir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Sunumda ‘dostane’ para birimlerinden alım yapılmasında da sorun çıkabileceği vurgulandı. Yuan için Çin ile anlaşma gerektiğini belirten yetkililer Türk Lirası için devalüasyon riskine, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi için ise ülkenin siyasi pozisyonunda değişim riski bulunduğuna dikkat çekti.

Kısa vadede petrol gelirlerinin desteği ile cari fazlanın yükseldiği, rublenin değerlendiği belirtilen raporda ‘dostane’ ülkelerden yapılacak 4,4 trilyon rublelik ($70 milyar) döviz alımının çoğunlukla yuan cinsi yapılması önerildi.