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Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin kısıtlamaları görmezden geldiğini söyledi - Dünya haberleri

Son dakika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin kısıtlamaları görmezden geldiğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, dün Rus Su-27 jetleri tarafından ABD insansız hava aracının düşürülmesiyle ilgili olarak, "Biz bu bölgede uçuşlara sınırlamalar getirmiştik. ABD de bunu biliyordu" açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise olayı 'pervasızca' olarak niteledi.

Giriş: 15.03.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin kısıtlamaları görmezden geldiğini söyledi - Dünya haberleri
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin Karadeniz'de askeri insansız hava araçlarından birinin düşürülmesiyle ilgili olarak, Rusya'nın bölgede hava sahası kısıtlamaları getirdiği gerçeğini 'ABD'nin görmezden geldiğini' söyledi.

Devlet televizyonuna mülakat veren Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başlamasının ardından Karadeniz bölgesindeki uçuşlara sınırlamalar getirdiklerini ve ABD'nin de bunun farkında olduğunu söyledi.

ABD: PERVASIZ BİR OLAY

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan da Etiyopya ziyareti sırasında konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Olayın soruşturulduğunu belirten Blinken, olayı 'pervasızca ve güvensiz' olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: AP

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