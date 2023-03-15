Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin Karadeniz'de askeri insansız hava araçlarından birinin düşürülmesiyle ilgili olarak, Rusya'nın bölgede hava sahası kısıtlamaları getirdiği gerçeğini 'ABD'nin görmezden geldiğini' söyledi.

Devlet televizyonuna mülakat veren Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başlamasının ardından Karadeniz bölgesindeki uçuşlara sınırlamalar getirdiklerini ve ABD'nin de bunun farkında olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan da Etiyopya ziyareti sırasında konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Olayın soruşturulduğunu belirten Blinken, olayı 'pervasızca ve güvensiz' olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: AP