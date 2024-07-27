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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD-Güney Kore ortak nükleer planı ilave endişe yaratıyor | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD-Güney Kore ortak nükleer planı ilave endişe yaratıyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Güney Kore'nin anlaşmaya vardığı "ortak nükleer caydırıcılık planı"nın ne anlama geldiğine dair açıklama yapılmadığını belirterek, "Bu gelişme şüphesiz ilave endişe yaratıyor. Ayrıca Japonya'yı da bu ortak nükleer plana dahil etmeye çalışıyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:03
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        Bakan Lavrov'dan 'nükleer' açıklaması
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        Lavrov, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrasya’da bir güvenlik sistemi kurulmasına yönelik girişimde bulunduğunu anımsatan Lavrov, “ASEAN ülkeleri buna ilgi gösterdi ve bu konu hakkında kapsamlı görüşmelere hazırlar.” diye konuştu.

        Batılı ülkelerin ise daha dar kapsamlı formatları desteklediğine işaret eden Lavrov, “Hedefleri de Çin ve Rusya’yı baskı altında tutmak, bunu gizlemiyorlar. ASEAN’daki ortaklarımız bunu çok iyi anlıyorlar.” dedi.

        Viyentiyan'da Çinli yetkililerle Tayvan’daki gelişmeleri istişare ettiklerini belirten Lavrov, “Batı, Tayvan'ı silahlandırarak, orada çeşitli askeri faaliyetler düzenleyerek, adaya üst düzey heyetler göndererek ve Tayvan yönetiminden heyetleri ağırlayarak çatışmacı yaklaşımları teşvik ediyor.” ifadelerini kullandı.

        Lavrov, ABD ile Güney Kore arasında “ortak nükleer caydırıcılık planı” üzerine bir süre önce anlaşma sağlandığına işaret ederek, “Şu ana kadar bunun ne anlama geldiğine dair bir açıklama dahi alamadık ancak bu gelişme şüphesiz ilave endişe yaratıyor. Ayrıca Japonya'yı da bu ortak nükleer plana dahil etmeye çalışıyorlar.” dedi.

        ABD’nin orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına yönelik anlaşmadan çıktığını hatırlatan Lavrov, “Sonrasında anlaşmayla yasaklanan bu füzeleri üretmeye başladılar. Şimdi de bu sistemleri Avrupa ve Asya Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planladığına dair bilgiler geliyor. Umarım ASEAN ülkeleri Washington'un bu fikrindeki tehlikenin farkındadır.” diye konuştu.

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