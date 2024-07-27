Matt Dawson, olimpiyata gitmek için parmağını kestirdi

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Avustralyalı Çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson'ın yaptığı bir hareket spor camiasında şok etkisi yarattı.

Paris 2024'te yer almak isteyen 30 yaşındaki sporcu iki hafta önce Perth'teki bir antrenman sırasında sağ el parmağını kırdı. Doktorların kırık parmağın iyileşmesinin aylar sürebileceğini belirtmesinin ardındansa Dawson herkesi şoke eden bir hamle yaptı ve kırılan sağ yüzük parmağının üst kısmını eklem yerinden kestirdi.

"Bu benim son olimpiyatım olabilir ve ödemem gereken bedel parmağımın üstünü almaksa, ben de bunu yaparım" diyen oyuncu eşi benzeri görülmemiş bir harekete imzasını atmış oldu. REKLAM

Öte yandan sakatlığının ardından soyunma odasında parmağını görünce bayıldığını açıklayan Dawson ameliyat olsa bile uzun iyileşme süresine rağmen parmağının tam işlevini kazanamayabileceğini söyledi. Çılgın oyuncu, sakatlığından 16 gün geçmesinin ardından Arjantin'e karşı takımı ile sahada yer alacak.