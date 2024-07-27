Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
Adana'da, deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan 61 yaşındaki Murat Arlı'yı, 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, arkadaşı 65 yaşındaki Atilla Cücü'nün öldürdüğü ortaya çıktı. Arlı'yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden Cücü, tutuklandı
Adana'da, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’dan (61) haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arlı'yı arama çalışması başlatılırken, 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde erkek cesedi bulundu.
ÖZEL EKİP KURULDU
DHA'da yer alan habere göre cesedin, kayıp olarak aranan Arlı'ya ait olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel ekip kurup çalışmalara başladı.
4 AY SONRA TELEFONU SİNYAL VERDİ
Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Takipte, telefonun, olayın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Kars'tan sinyal verdiği tespit edildi.
MAKTULÜN TELEFONUNU OĞLUNA GÖNDERMİŞ
Yapılan araştırmada cep telefonunun Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün (65) oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Ekipler Cücü'nün oğluyla iletişime geçti. Şüpheli, cep telefonunu babasının kendisine kullanması için kargoyla gönderdiğini öne sürdü.
"ARKADAŞIMI DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"
Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Cücü ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.