Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!"
Bingöl Karlıova'da dün yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu. Görür, "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF'a, hem DAF'a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz" dedi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
PROF. DR. GÖRÜR DEĞERLENDİRDİ
Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Hassas bir bölgede yaşanan deprem ardında soru işareti bıraktı.
"BU YÖREDE DEPREM BEKLİYORUZ"
Deprem bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremine ilişkin şu açıklamada bulundu: "Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4.1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz.
"STRES ALANINI DEĞİŞTİREBİLİR"
Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."