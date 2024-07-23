REKLAM advertisement1

Çanakkale Ezine'de, dün saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının derinliğini 10.2 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK PAYLAŞTI Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ezine depremine ilişkin sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. İşte Görür'ün değerlendirmesi.

"EN YAKIN DEPREM MARMARA'DA OLACAK" "Bahçeli-Ezine/Çanakkale’de 4.9 deprem oldu. Deprem Bayramiç’in güneyinde Evciler Fay Zonu'nda oldu. Bu zon, KAF’ın orta branjına ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak. REKLAM

"BÜYÜK BİR DEPREME MARUZ KALABİLİRİZ" Bu Çanakkale depremi nedeniyle uyarıyorum. Özellikle hükümet, muhalefet ve halk şunu idrak etmeli. Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Ülkenin herhangi bir bölgesi herhangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlerce insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır.

"ONU BİLİM İNSANLARI DÜŞÜNSÜN" Onun için bırakın fayların özelliklerini, yerini, boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün.

"BU BİZE YAKIŞMIYOR" Hükümeti, muhalefeti ve halkı ile yumruk olur elbirliği ile çalışırsan bu mümkün. Deprem dirençli ülkelerde bizde olan büyüklükte depremler olunca birkaç kişi tesadüfen ölüyor; bizde ise on binler ölüyor. Bu bize yakışmıyor, gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım. Bu mümkün." Bahceli-Ezine/Canakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramic’in gunyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’in guney kolu yavas eneri biriktiren dallar. Bunedenle daha gec depremler bekliyoruz. Simdilik en yakin deprem Marmara icinde olacak. pic.twitter.com/9xVJgCkufo — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 22, 2024 UYARI: Bu Çanakkale depremi nedeniyle uyarıyorum. Özellikle hükümet, muhalfet ve halk şunu idrak etmeli. Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Üikenin herhangi bir bölgesi her hangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlece insanımız ölebilir.… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 22, 2024