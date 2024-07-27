Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
KÜRK MANTOLU MADONNA
(Sabahattin Ali)
VBKY’nin edebiyat kitaplığı, son yıllarda yirmiden fazla dile çevrilen ve dünya çapında yeniden keşfedilen Sabahattin Ali’nin kült eseri Kürk Mantolu Madonna’yla genişlemeye devam ediyor. Fatih Altuğ’un yayına hazırladığı romanda, piyasadaki baskılarından farklı olarak metnin bağlamının daha iyi anlaşılması adına metinler ve resimler aracılığıyla zenginleştirilmiş dipnotlar, fotoğraflar, haritalar ve Aytuğ Aykut’un bu kitap için yaptığı Maria Puder tablosu da okura eşlik ediyor. Türkçenin en çok okunan romanlarından biri olan Kürk Mantolu Madonna’nın bu özel baskısı, görseller ve notlarla, metnin katmanlı yolculuğuna eşlik etmek isteyen yeni okurlarını bekliyor.
- 2
PESSOA
(Richard Zenith)
Fernando Pessoa'nın çalışmalarını İngilizceye çevirerek ve Pessoa'nın uluslararası edebiyat alanında tanınırlığına katkı sağlayarak önemli ölçüde saygınlık ve ün kazanan Richard Zenith'in 2021 yılında kaleme aldığı biyografik çalışması Pessoa, Can Sezer çevirisiyle ve Everest Yayınları aracılığıyla okurlarla buluştu. Portekiz edebiyatının en büyük şairlerinden Pessoa, farklı kişilikler ve heteronimler kullanarak yazdığı çok yönlü ve özgün eserleriyle tanınıyor. Pessoa'nın eserlerinde farklı zamanlara ait temalar ve akımlardan izler görülüyor. Zenith'in kaleme aldığı bu derinlikli biyografi de Pessoa'nın hayatını kapsamlı bir şekilde ele alırken onun çok yönlülüğünü ve zengin kalemini ön plana çıkarıyor.
- 3
WATSON AİLESİ
(Jane Austen)
Yaşadığı döneme ilişkin tasvirleri ve roman kahramanlarının karakterleriyle iz bırakan İngiliz yazar Jane Austen, tamamlamadığı ve ölümünden sonra yayımlanan romanı Watson Ailesi ile Can Yayınları Kısa Klasikler dizisinde okurla buluştu. Tüm romanları, televizyon veya sinemaya uyarlanmış, dünyanın en ünlü yazarlarından Austen, 1803’te yazmaya başladığı romanı Watson Ailesi’nde, bir ailenin hayatını iki genç kadına; Emma ve Elizabeth kardeşlere odaklanarak aktarıyor. Yazarın kıvrak zekâsının ürünü müthiş ironisiyle, İngiliz orta sınıfının ahlak anlayışını, çarpık zihniyetini sakınmadan eleştirdiği öbür yapıtlarını hiç de aratmayan eser, aynı zamanda Emma’yla ilk karşılaşılan kitabı olma özelliğinde.
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- 4
GO! EKO-DİKTATÖRLÜK-ÖNCE YERYÜZÜ, SONRA İNSAN
(Dirk C. Fleck)
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ilk kez 2022 yılında okur karşısına çıkan Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi belli başlı edebiyat ödüllerinin adaylarına, kazananlarına, pek çok dile çevrilmiş ve dünya çapında başarılı olmuş edebiyat örneklerine yer veriyor. Giderek genişleyen, çok yönlü, çokdilli seçkinin 19. kitabı, Dirk C. Fleck tarafından kaleme alınan Go! Eko-Diktatörlük – Önce Yeryüzü, Sonra İnsan, Zehra Aksu Yılmazer’in Almanca aslından yaptığı çeviriyle raflarda yerini aldı. 1994 ve 2009 yıllarında olmak üzere iki kez Alman Bilimkurgu Ödülü’ne layık görülen Dirk C. Fleck doğaya karşı değil, doğayla birlikte yaşama hedefinden sapıldığında bizi bekleyen korkutucu geleceğin barındırdığı olasılıklara dair ustalıklı bir romana imza atıyor.
- 5
YEL DİLEDİĞİ YERDE ESER
(Susanna Tamaro)
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı romanıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük okur kitlelerine ulaşan İtalyan yazar Susanna Tamaro, yeni romanı Yel Dilediği Yerde Eser’le Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Yeni romanı için “Yüreğinin Götürdüğü Yere Git’ten sonra en sevdiğim kitabım bu oldu,” diyen çağdaş dünya edebiyatının sevilen yazarı, yine yalın ve sıcak anlatımıyla yüreğimizde gizli kapılar açıyor. Sayfalar arasında gezinirken anlaşıldığınızı, avunduğunuzu ve iyileştiğinizi hissedeceksiniz.
- 6
RUHUMUN KADINLARI
(Isabel Allende)
Şilili yazar Isabel Allende’nin anılarının derinliklerine indiği eseri Ruhumun Kadınları, Can Yayınları etiketiyle raflarda! Allende, hayatında önemli yer tutan, ona ilham kaynağı olan, tüm zorluklara karşın onur ve cesaretle ayağa kalkıp ilerlemeye devam eden kadınları anlattığı eseriyle okura yaşamın tüm yoğunluğuyla yaşanması, hissedilmesi ve keyif alınması gerektiği gerçeğini de hatırlatıyor… Anlatı türündeki kitabında bize feminizmle ve kadınlıkla ilişkisini anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda yetişkin yaşamının tüm yoğunluğuyla yaşanması, hissedilmesi ve keyif alınması gerektiği gerçeğini de hatırlatıyor.
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- 7
BURGAZADALI OLMAK, BİR AYRICALIKTIR
(Robert Schild)
Marmara Adaları üzerine yayınlar konusunda uzmanlaşmış Adalı Yayınları'ndan çıkan 'Burgazadalı Olmak Bir Ayrıcalıktır' başlıklı sözlü tarih çalışması, 1940'lardan bugüne dek Burgaz anılarını içeriyor. Aynı yayınevinde 2021 yılında çıkan 'Canlı Bir Etnografik Müze: Burgazadası' kitabının yazarı Robert Schild, eski-yeni 63 Burgazlı ile yaptığı röportajları okurla buluşturuyor. Kimi Adalının “İstanbul'un yanı başında küçük bir cennet” olarak tanımladığı, yirmiyi aşkın etnik ve dini toplulukların yan yana, huzur içinde yaşadığı, eski adıyla “Antigoni”, bugünkü Burgaz Adası ile tanışmak, bu topraklardan gelmiş geçmiş ve kısmen de orada kalmış olan Adalıların seslerini duymak ve gelecek kuşaklara taşımak için bu kitap iyi bir rehber...
- 8
BİR RÜYA İÇİN GEREKLİ ŞEYLER
(Betül Tarıman)
Kaleme aldığı çocuk ve öykü kitaplarının yanı sıra bugüne kadar on şiir kitabını okurlarla paylaşan şair ve öykücü Betül Tarıman’ın, beş yıl aradan sonra yayımladığı 11. şiir kitabı Bir Rüyâ İçin Gerekli Şeyler, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Tarıman, “dünyaya ait olamama” hallerinin bir izlek olarak süregeldiği rüyâlar toplamını bir araya getirdiği yeni şiir kitabında, çoğunluğun ve hükümlerinin karşısında diğeri olarak yaşama uğraşının, dışardanlığın gerilimiyle şiire varmış rüyâları kâğıda döküyor.
- 9
LOIS LANE VE BİR MEYDAN OKUMA HİKAYESİ
(Grace Ellis)
Sosyal medya ve dostluğun kafa karıştırıcı dünyalarında gezinen 13 yaşındaki Lois Lane’in yeni macerası Lois Lane ve Bir Meydan Okuma Hikâyesi, Dinozor Genç’in çok sevilen DC serisinde yerini aldı! New York Times'ın en çok satan yazarı Grace Ellis’in yazdığı, Brittney Williams’ın resimlediği Lois Lane ve Bir Meydan Okuma Hikâyesi, sosyal medyada ünlü olmak isterken gerçek hayatın zorluklarıyla yüzleşen ve arkadaşlıklarla ilgili önemli bir sınav veren Lois Lane’in yepyeni yaz tatili macerasını genç okurlarla buluşturuyor.
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- 10
EVVEL ZAMAN İÇİNDE
(Hayal Tuncer)
Çocuk edebiyatında yeni bir soluk getiren “Evvel Zaman İçinde” adlı iki kitaplık seri, Final Kültür Sanat Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Masal terapisti ve hikâye anlatıcısı Hayal Tuncer'in kaleminden çıkan eserler, klasik halk hikâyelerini çağdaş bir yorumla yeniden yorumluyor. İlkokul ve ortaokul yaş grubu çocuklara büyük bir serüvenin kapılarını aralayan bu masallar, aynı zamanda evrensel değerleri öğretmeyi amaçlıyor. seride dürüstlük, yardımlaşma, cömertlik, dostluk, iyilikseverlik, fedakârlık, hatadan dönmek ve kanaatkârlık gibi değerler ön plana çıkıyor.