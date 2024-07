Haftanın Kitapları

GO! EKO-DİKTATÖRLÜK-ÖNCE YERYÜZÜ, SONRA İNSAN

(Dirk C. Fleck)



Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ilk kez 2022 yılında okur karşısına çıkan Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi belli başlı edebiyat ödüllerinin adaylarına, kazananlarına, pek çok dile çevrilmiş ve dünya çapında başarılı olmuş edebiyat örneklerine yer veriyor. Giderek genişleyen, çok yönlü, çokdilli seçkinin 19. kitabı, Dirk C. Fleck tarafından kaleme alınan Go! Eko-Diktatörlük – Önce Yeryüzü, Sonra İnsan, Zehra Aksu Yılmazer’in Almanca aslından yaptığı çeviriyle raflarda yerini aldı. 1994 ve 2009 yıllarında olmak üzere iki kez Alman Bilimkurgu Ödülü’ne layık görülen Dirk C. Fleck doğaya karşı değil, doğayla birlikte yaşama hedefinden sapıldığında bizi bekleyen korkutucu geleceğin barındırdığı olasılıklara dair ustalıklı bir romana imza atıyor.