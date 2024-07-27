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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Alaçat köyünde, Ümit Yapıcıoğlu, iddiaya göre akrabalarının beslediği tavukların, bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ile tartışmaya başladı.

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan yeğeni Ali (25) ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu (22), kanlar içinde yere yığıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Nurten Yapıcıoğlu ve Ali Yapıcıoğlu'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Yaralı olan Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Yapıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. KATİL ZANLISI GÖZALTINDA Tavuk tartışmasında akrabalarına kurşun yağdıran Ümit Yapıcıoğlu’nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 20 YIL ÖNCE DE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ Öte yandan, 2 akrabasını katleden ve 1 akrabasını yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun, 2004 yılında eşini bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre Ümit Yapıcıoğlu'nun, 2004 yılının Mayıs ayında Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Doğan Apartmanı'nda eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve yapılan yargılamanın ardından hapse gönderildiği ve yıllar önce tahliye olduğu ortaya çıktı.