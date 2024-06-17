Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edecek
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın ve 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye gideceği bildirildi
Giriş: 17.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:28
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.
Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi.
Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.
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