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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edecek | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edecek

        Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın ve 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye gideceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:28
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        Putin Kuzey Kore'ye gidiyor
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi.

        Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.

        Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi.

        Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.

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        #rusya
        #kuzey kore
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