Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri 36 saat boyunca cephe gerisinde kalacak.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur." dedi.

Zelenskiy, "Rusya, Noeli Donbass'taki adamlarımızın ilerlemesini bir süreliğine durdurmak için kılıf olarak kullanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes çağrısının sebebinin Ukrayna ordusunun Donbass bölgesindeki ilerlemeleri olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Putin'in kararına ilişkin, ordusunu yeniden toparlamak veya dünyanın kafasını karıştırmak üzere ateşkes ilan etmiş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.