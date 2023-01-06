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Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi

Son dakika... Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'da 36 saatliğine geçici ateşkes uygulanması talimatı yürürlüğe girdi

Giriş: 06.01.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi
Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi
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Reuters

Rus devlet televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'da 36 saatliğine geçici ateşkes uygulanması talimatının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya, Ortodoks mezhebinin Noel akşamı olan 6-7 Ocak tarihinde Ukrayna'da ateşkes ilan edileceğini duyurmuştu. Rus devlet televizyonu 36 saatlik geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini aktardı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri 36 saat boyunca cephe gerisinde kalacak.

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes çağrısının sebebinin Ukrayna ordusunun Donbass bölgesindeki ilerlemeleri olduğunu savundu.

Zelenskiy, "Rusya, Noeli Donbass'taki adamlarımızın ilerlemesini bir süreliğine durdurmak için kılıf olarak kullanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Putin'in kararına ilişkin, ordusunu yeniden toparlamak veya dünyanın kafasını karıştırmak üzere ateşkes ilan etmiş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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