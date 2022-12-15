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Rusya Devlet Başkanı Putin'den tehdit: Devasa büyüklükteki Yars füzelerinin aktif hale getirilmesi için emir verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek devasa kapasitedeki Yars füzelerini aktif hale getirme emri verdiği ifade edildi. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'da yer alan haberde, Yars'ın "Hiroşima'yı yok eden bombadan 12 kat daha büyük" bir kapasiteye sahip olduğu ifade edildi

Giriş: 15.12.2022 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Putin'den tehdit: Devasa büyüklükteki Yars füzelerinin aktif hale getirilmesi için emir verdi
Putin devasa büyüklükteki Yars füzeleri için emir verdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem ABD'yi hem de İngiltere'yi vurabilecek devasa kapasitedeki Yars füzelerini aktif hale getirme emri verdiği ifade edildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Putin'in nükleer savaşa hazırlanıyormuş gibi görünerek Batı'ya nükleer tehditte bulunduğu yorumu yapıldı.

Çarşamba günü yayınlanan görüntülerde, Moskova'nın güneybatısındaki Kaluga bölgesindeki Kozelsk askeri yerleşkesindeki bir siloya Rus Yars roketinin yerleştirildiği görüldü.

Mirror'a göre kıtalararası balistik füze 7 bin 500 mil menzile sahip.

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda ise Yars'ın "Hiroşima'yı yok eden bombadan 12 kat daha büyük" bir kapasiteye sahip olduğunu yazdı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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