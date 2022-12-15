Putin devasa büyüklükteki Yars füzeleri için emir verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem ABD'yi hem de İngiltere'yi vurabilecek devasa kapasitedeki Yars füzelerini aktif hale getirme emri verdiği ifade edildi.
Uluslararası basında yer alan haberlerde, Putin'in nükleer savaşa hazırlanıyormuş gibi görünerek Batı'ya nükleer tehditte bulunduğu yorumu yapıldı.
Çarşamba günü yayınlanan görüntülerde, Moskova'nın güneybatısındaki Kaluga bölgesindeki Kozelsk askeri yerleşkesindeki bir siloya Rus Yars roketinin yerleştirildiği görüldü.
Mirror'a göre kıtalararası balistik füze 7 bin 500 mil menzile sahip.
Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda ise Yars'ın "Hiroşima'yı yok eden bombadan 12 kat daha büyük" bir kapasiteye sahip olduğunu yazdı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.