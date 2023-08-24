Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin: Askerlerimize sesleniyorum, sizlerle gurur duyuyorum

        Rusya Devlet Başkanı Putin: Askerlerimize sesleniyorum, sizlerle gurur duyuyorum

        Wagner lideri Prigojin'in bulunduğu uçağın düşmesi ve Prigojin dahil uçaktaki herkesin hayatını kaybetmesi dünya gündemine oturmuşken, Rusya Devlet Başkanı Putin Rus askerlerine seslendi. Putin, "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 08:38 Güncelleme: 24.08.2023 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerine seslenerek “Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum.” dedi.

        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi? Haberi Görüntüle

        Putin, Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

        Kursk Muharebesi'nin yaklaşık 2 ay sürdüğüne işaret eden Putin, bu savaştaki ana olayın Prohorovka’daki büyük ölçekli tank savaşı olduğunu, orada bir karşı muharebede yüzlerce tankın cephenin dar bir bölümünde birleştiğini, altlarındaki toprağın kelimenin tam anlamıyla yandığını söyledi.

        REKLAM
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü Haberi Görüntüle

        Putin, zafer için savaşanları unutmayacaklarını belirterek “Bugün burada, efsanevi Kursk topraklarında, 1943 yazında Nazilerle savaşan Kursk Muharebesi kahramanlarının şanına layık olan kahramanlarımıza, askerlerimize, özel askeri operasyon katılımcılarına yüksek devlet ödülleri takdim edilecek.” diye konuştu.

        Tüm askerlerin cesurca ve kararlılıkla savaştığını kaydeden Putin, “anavatana bağlılık ve askeri yemine sadakatin özel askeri operasyonun tüm katılımcılarını birleştirdiğini” dile getirdi.

        Putin, Rus askerlerine seslenerek “Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.

        Putin, konuşmasında Wagner lideri Prigojin'in içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yapmadı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Vladimir Putin
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Cimbom tur kapısını araladı!
        Cimbom tur kapısını araladı!
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Habertürk Anasayfa