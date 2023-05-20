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Rusya'dan Obama dahil 500 ABD vatandaşına yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın aralarında bulunduğu 500 ABD vatandaşının yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Giriş: 20.05.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Obama dahil 500 ABD vatandaşına yaptırım
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus yetkilileri ve vatandaşlarına yönelik sürekli yaptırım uyguladığı belirtildi.

Buna yanıt olarak 500 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin Rusya'ya girişine yasak konulduğu aktarıldı.

Açıklamada yaptırım listesine alınan 500 kişinin isimlerine yer verildi.

Listede, eski ABD Başkanı Obama dahil siyasi yetkililer, senato ve kongre üyeleri, Rusya hakkında yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle uzman ve analistler, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle savunma alanında faaliyet gösteren şirket yöneticileri yer aldı.

Rusya'ya karşı atılan herhangi bir "düşmanca" adımın yanıtsız kalmayacağı vurgulanan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha önce New York'ta katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısını takip etmeleri için Rus gazetecilerine Amerikan vizesinin verilmediği anımsatıldı.

Açıklamada, bu nedenle de ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin Rusya'da casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD'li gazeteciyi ziyaret etme talebinin reddedildiği ifade edildi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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