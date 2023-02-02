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Haberler Dünya Rusya'dan İsrail'e 'Ukrayna' uyarısı

Rusya, İsrail'i "Ukrayna'ya silah sevkiyatı" konusunda uyardı

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayı değerlendiren İsrail'i uyardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sevkiyatın krizi gerginleştireceğini belirterek, silahların Rusya için meşru hedef olarak kabul edileceğini söyledi

Giriş: 02.02.2023 - 02:13 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan İsrail'e 'Ukrayna' uyarısı
Rusya'dan İsrail'e 'Ukrayna' uyarısı
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AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizi "gerginleştireceği" konusunda uyararak, "Silah sevkiyatı yapan tüm ülkeler, bu silahların Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edeceğimizi anlamalıdır." dedi.

AA'nın haberine göre; Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım yapma yönündeki planlarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda ülkeleri coğrafi prensibe göre ayırmadıklarını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"(Ukrayna'ya) Silah sevkiyatı yapan tüm ülkeler, bu silahların Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edeceğimizi anlamalıdır. Pozisyonumuz iyi biliniyor. Ek veya yeni silah tedarik etmeye yönelik herhangi bir girişimin, krizin gerginleşmesine yol açacağı kabul edilmelidir. Herkes bunun farkında olmalıdır."

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, "Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini" ve "İran'ın silah üretimine karşı harekete geçtiklerini" bildirmişti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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