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        Haberler Dünya Rusya'dan İsrail açıklaması

        Rusya'dan İsrail açıklaması

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "seçici olmayan" saldırılarının kabul edilmez olduğunu belirterek, "Böyle bir taktik, yoğun sivil kayıplarına ve Gazze'de büyük Şifa Hastanesi dahil sivil altyapının yıkılmasına yol açıyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 00:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:26
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        Rusya'dan İsrail açıklaması
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova'da güncel konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

        AA muhabirinin, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil altyapıya yönelik saldırılarına ilişkin Batı tarafından sergilenen yaklaşım" ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Batı'nın yaklaşımını ahlak ve hukuk çerçevesi dışında olduğu şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü her iki unsur da ihlal edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

        Batılı ülkelerin duruma göre çifte standart uyguladığına işaret eden Zaharova, "Nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlarda saldırıların seçici şekilde yapılmaması kabul edilemez. Böyle bir taktik, yoğun sivil kayıplarına ve Gazze'de büyük Şifa Hastanesi dahil sivil altyapının yıkılmasına yol açıyor." diye konuştu.

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        "BU, İKİ SANDALYEYE BİRDEN OTURMA GİRİŞİMİ Mİ?"

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Belarus'un başkenti Minsk'te 23 Kasım'da gerçekleşecek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararını değerlendiren Zaharova, KGAÖ’deki üyeliğinin Ermenistan için gerekli düzeyde güvenlik sağladığını ifade etti.

        Zaharova, Ermenistan'da KGAÖ'nün etkinliği ile Karabağ'daki durumun birlikte değerlendirildiğini ve bunun "yanlış" olduğunu, Ermenistan için yararlı olmadığını belirtti.

        Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) ekonomik çıkar sağlamaya çalıştığını ancak Rusya ile bozma yönünde adımlar attığını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

        "Anlaşılan, Ermenistan yönetimi, ülkenin refahının büyük ölçüde Rusya'nın işbirliğinden ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinden yararlara dayandığını unuttu. Batı'nın boş vaatlerinin tersine, burada gerçek rakamlar söz konusu. Ortaklar (Ermeni), tüm bunların korunmasını bizden istiyor, diğer yandan da özellikle güvenlik alanında ikili ilişkileri bozan ve Rusya'nın çıkarlarını göz ardı eden adımlar atıyor. Bu, iki sandalyeye birden oturma girişimi mi? Eğer iki sandalyeye oturma girişimi ise bu, hiç kimseye hayır getirmedi."

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        Zaharova, Ermenistan'ın Kiev yönetimi ile de iyi ilişki kurma yönünde açıklama ve adımlar attığına dikkati çekerek, "Batı'nın Ukrayna ile planı başarısız oldu ve şimdi de Batı Ermenistan'ı pençelerine aldı." ifadesini kullandı.

        Ermenistan'ın, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsünü onayladığını anımsatan Zaharova, bunun siyasi nedenlerle yapıldığını ve Rusya'nın bu konudaki uyarılarının göz ardı edildiğini vurguladı.

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