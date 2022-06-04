Rusya'dan Batı'ya "Vururuz" tehdidi

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Rus Haber Ajansı TASS'ın haberine göre, Al Jazeera'ye konuşan Rusya Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği silahlara ilişkin konuştu.

Medvedev, "Bu tür silahlar Rusya topraklarına karşı kullanılırsa, ülkemiz silahlı kuvvetlerinin, karar alma merkezlerini vurmaktan başka çaresi kalmayacak. Ancak anlaşılmalıdır ki, nihai karar alma merkezleri ne yazık ki Kiev topraklarında bile değil. Bu yüzden kesinlikle dikkate alınması gereken bir tehdit" dedi.

ABD, UKRAYNA'YA FÜZE SİSTEMLERİ GÖNDERME KARARI ALMIŞTI

ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz hafta New York Times gazetesi için "Amerika'nın Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı bir makale kaleme almıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının 4. ayına girdiğine işaret eden Biden, "Ukrayna halkı, fedakarlıkları, metanetleri ve cephedeki başarılarıyla Rusya'yı şaşırttı ve tüm dünyaya ilham oldu." ifadesini kullanmıştı.

Biden, diğer ülkelerin Ukrayna'ya hem askeri, hem insani hem de mali destekte bulunduğuna dikkati çekerek, ABD'nin bu savaş konusundaki tutumunu anlatmış "ABD'nin amacı net: Kendini gelecekteki tehditlere karşı savunabilecek, demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz" demişti. Biden,Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de dediği gibi bu savaşın sonunda demokrasinin kazanacağını belirtmişti.