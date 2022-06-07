Rusya'dan Batı'ya tehdit gibi uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında, Batılı ülkeler tarafından uzun menzilli füze sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi planına ilişkin açıklama yaptı.
Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni silahların gönderilmesi ile ilgili zaten açıklama yaptı. Ben sadece şunu ekleyebilirim. Ne kadar uzun menzilli silah gönderirseniz biz de hattı topraklarımızdan o kadar uzağa iteriz. Bu hat Neo Nazilerin ötesine geçer” dedi.
"EGEMEN BİR DEVLET, DIŞ POLİTİKA YÜRÜTME HAKKINDAN MAHRUM BIRAKILDI"
Sırbistan’a yapacağı ziyaretin 3 ülkenin hava sahasını kapatma kararı sonucu iptal edilmesine ilişkin konuşan Lavrov, “Anlamsız bir şey yaşandı. Egemen bir devlet, dış politika yürütme hakkından mahrum bırakıldı. Sırbistan'ın Rusya yönündeki uluslararası faaliyetleri engellendi” dedi.
Buna karşılık Sırp mevkidaşını Moskova’ya davet etiklerini belirten Lavrov, “Bu gibi yöntemlerle kimse Rusya - Sırbistan ilişkilerini bozamayacak” diye konuştu.
Karardan yine Avrupa Birliği ve NATO’yu sorumlu tutan Lavrov, “Dün gece ve bu sabah NATO üyesi bazı ülkelerin benzeri görülmemiş kararlarından sonra nasıl bir tepki vereceğimize dair birçok soru geldi. Elbette akıl almaz bir şey oldu. Bu çirkin eyleme karşı değerlendirmemize gösterilen ilgiyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.
"HALKLARIMIZ ARASINDA DURUMU KARMAŞIKLAŞTIRAN BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"
Hava sahasını kapatan Karadağ ve Kuzey Makedonya’yı eleştiren Lavrov, “Rusya’yı kontrol altına almak için Karadağ ve Kuzey Makedonya büyük amcalarının seslerine eşlik ettiler. Bu ülkelere üzülüyorum. Bize dost olan 2 millet bunlar. Mevcut siyasi durum elbette bu halkları ve ülkeleri tatsız durumlara sokuyor” şeklinde konuştu. Rusya’nın hava sahasını kapatan ülkelere nasıl karşılık vereceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Lavrov, “Buna nasıl karşılık vereceğimize gelince, asla halklarımız arasında durumu karmaşıklaştıran bir şey yapmayacağız. Batılı ortaklarımız bize karşı sürekli bunu yapıyor. Avrupa’daki makul düşünceye sahip olan insanlar neden Rusya’ya karşı düşmanca yaklaşıldığını sorgulamaya başlıyor” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'DE YAPACAĞI GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyarette Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı konusunu ele alacaklarını söyleyen Lavrov, “Uzmanlarımız bugün Türkiye’ye gidiyor. Benim heyetim yarın Türkiye’ye gidecek. Türkiye ve Rusya, tahıl ihracatı konusunda yeni seçenekler geliştirilmesiyle ilgili çalışacak. Ancak bu konudaki kararı başkanlar verecek” dedi.
Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına karşı çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, “Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’ya karşı tutumu Ankara’nın kendi meselesidir” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a yapacağı resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edilmişti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemi göndereceklerini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden da, geçtiğimiz hafta Ukrayna’ya menzilli çoklu füze sistemi ile M142 topçu roket sistemi gönderileceğini duyurmuştu.
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