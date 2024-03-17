Rusya'da seçimin son günü: Ukrayna'nın saldırıları sürüyor

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Rusya'da 15 Mart'ta başlayan devlet başkanlığı seçiminde son güne girildi. Bu akşam sona erecek seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir kez daha zafere ulaşması bekleniyor.

71 yaşındaki siyasetçi, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, yaklaşık 114 milyon seçmenin yarsından fazlasının oy kullandığı bildirildi.

Reuters haber ajansı, muhaliflerin "Putin'e karşı öğle vakti" sloganıyla destekçilerini bugün öğle vaktinde sandıklara çağırdığını bildirdi. UKRAYNA'NIN SALDIRILARI SÜRÜYOR Putin iki gün önceki açıklamasında, Ukrayna'nın seçimi etkilemek için sivil yerleşim bölgelerine saldırdığını ve bunu cezasız bırakmayacaklarını söylemişti. REKLAM Ukrayna'nın attığı füze ve topların yüzde 95 oranında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini anlatan Putin, "Ancak maalesef sivil kayıplarımız da oluyor. Ailelerine gerekli her türlü yardım ve destek mutlaka sağlanacaktır. Bu düşman saldırıları cezasız kalmaz ve kalmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Rus yetkililer, Ukrayna sınırındaki bölgelere saldırılarının devam ettiğini açıkladı. Bugün erken saatlerde yapılan açıklamada Kiev'in 35 drone'la saldırı düzenlediği duyuruldu. Moskova'yı hedef alan saldırı sonucunda bir petrol rafinerisinde kısa süreli yangın çıktığı ve sınır bölgelerinde elektriğin kesildiği bildirildi. 4 ADAY YARIŞIYOR Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa üç gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama sistemiyle yapılıyor. 4 adayın yarıştığı seçimde Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Parti, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi'nden aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidiliyor. Oy sayımının pazartesi sabahına kadar tamamlanması bekleniyor. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.