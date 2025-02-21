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        Haberler Ekonomi Enerji Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı - Enerji Haberleri

        Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı

        Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:52
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        Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları uzattı
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        Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart'ta sona erecek benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

        Benzin üreticilerine yönelik muafiyetin ise devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rafinerilerin ve rafinerilere sahip petrol şirketlerinin yakıt ihraç etmelerine izin verilecek." ifadesi kullanıldı.

        Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

        Fiyat artışları nedeniyle hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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