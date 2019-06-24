24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nden(AB) gıda ithalatına yönelik yasağı 2020 yılının sonuna kadar uzatan kararnameyi imzaladı.
Rusya, Ukrayna krizindeki rolü nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlara misillemede bulunarak, kendisine ekonomik yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile Avustralya, Kanada ve Norveç‘ten gıda ithalatını 2014 yılından itibaren yasaklamıştı.
Rusya’nın bu ülkelerden ithalatını yasakladığı başlıca ürünler arasında taze meyve ve sebze, peynir, balık ürünleri, kırmızı et, domuz eti bulunuyor.
Bu karar Türkiye'nin tarım ekonomisi için de önem taşıyor zira Rusya, Türkiye'nin en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiği ülke konumunda. Türkiye de Rusya'nın en fazla gıda ürünü ithal ettiği ülkelerden biri. Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dimitri Patruşev Rusya'nın domates kotasını 100 bin tondan 150 bin tona çıkaran kararı nisan ayında imzalayarak yürürlüğe koymuştu.
2018 yılına göre yılık ilk 5 ayında düşen yaş meyve sebze ihracatının, yılın geri kalanında toparlanması bekleniyor.
DİPLOMATİK KRİZ SONRASI TİCARET TOPARLANIYOR
Hatırlanacağı üzere, 2015 yılında düşürülen Rus uçağı nedeniyle iki ülke bir süre diplomatik kriz yaşamış ve başta domates ihracatı olmak üzere ticari ilişkiler durma noktasına gelmişti. İki lider Erdoğan ve Putin'in çabalarıyla tekrar rayına oturmaya ilişkiler sonrası 100 milyar dolarlık dengeli ticaret hacmi hedefleniyor.
Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu doğrultuda Türk girişimcileri 12 sektöre yönelik milyarlarca dolarlık projeler için pozisyon almaya çağırdı.
Rusya Federal Gümrük Servisi'ne (FTS) göre Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15.7 artarak 25.561 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin ihracatı 3 milyar 399 milyon dolar oldu.
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