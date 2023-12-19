Rüşvet soruşturmasında 'estetik ameliyat' detayı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dün şafak vakti operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı.

Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtildi. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi.

Öte yandan Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip, cep telefonu aldırdıkları iddia edildi. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.