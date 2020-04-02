02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber, koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatırıldı.
Eski milli kaleci ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi:
"Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."
EŞİNDEN AÇIKLAMA
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Reçber şunları söyledi:
"Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Zor ve ağır günler...
Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah.
1 saniye dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde...
5 gün olmuş, ben günleri saatleri hatırlamıyorum, hasta olanları düşünün... Allah hepsine güç versin.
Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor. En sağlıklısı kan testi, orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor. Boğaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor.
Var olan tüm grip, soğuk algınlığı, zatürre bu virüsle bağlantılı. Şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacağınız. Zatürre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz. Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde. Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı.Sigara içenler için durum çok kritik. İçmeyin, bırakın vesile olsun... Allaha emanet olun... #seniseviyoruz#seniözledikRR"
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