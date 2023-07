Russell Crowe, şaşkınlık ve üzüntüye yol açtı

Kariyerinde bir hayli öneme sahip, küresel şöhrete ulaştığı; birinde Oscar, diğerinde BAFTA Ödülü kazandığı iki film, Russell Crowe'un çok istemesine rağmen Avustralya vatandaşlığı almasına engel oldu. Crowe, her ne kadar vatandaşlık hakkı kazanamamış olsa da her fırsatta kendini Avustralyalı olarak gördüğünü dile getiriyor.

26 Şurada Paylaş!









Son 10 yılda rol aldığı filmler;

• Bitik Şehir (2013)

• Çelik Adam (2013)

• Kış Masalı (2014)

• Nuh: Büyük Tufan (2014)

• Son Umut (2014)

• Babalar ve Kızları (2015)

• İyi Adamlar (2016)

• Mumya (2017)

• Silinmiş Çocuk (2018)

• Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikâyesi (2019)

• Dengesiz (2020)

• Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)

• Prizefighter: The Life of Jem Belcher (2022)

• The Greatest Beer Run Ever (2022)

• Tehlikeli Oyun (2022)

• Şeytanın Düşmanı (2023)