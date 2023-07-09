Russell Crowe, şaşkınlık ve üzüntüye yol açtı

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Oyuncular, her fırsatta dile getirir; "Oyuncunun emeklisi olmaz"…

Yaş ilerledikçe erkek oyuncular; 'Baba', kadın oyuncular ise 'Anne' karakterine bürünürler. İleri zamanlarda ise alınan kilolar, ağaran saçlarla kameranın karşısına 'Dede' ve 'Nine' olarak geçerler.

Hayatın kanunu, doğal olarak oyunculuğa sirayet eder. Tabii ki bazı filmler için az da olsa istisnai durumlar görülür ama genel anlamda her oyuncu, mesleğe devam ettiği sürece yaşına uygun rolleri canlandırmaktan kaçınamaz. Kimi oyuncu; bu durumu kabullenir, kimi oyuncu ise emekli olmayı göze alır.

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80 yaşındaki Harrison Ford, aksiyon türündeki 'Indiana Jones' serisinin 5'inci filminde rol alarak oyuncunun emeklisinin olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşadığı sürece çalışmaya devam edeceğini, hiçbir zaman emekli olmayacağını açıklayan Harrison Ford'un 'Indiana Jones Kader Kadranı'nda nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu.

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Hoş, teknoloji hayatını kaybetmiş oyuncuları bile beyazperdeye taşımaya olanak sağlarken hayatta olanlar için bütün olanaklarını daha da seferber edebiliyor. Her ne kadar doğal alarak serinin önceki filmlerindeki 'Dr. Jones'un hareketliliğini görememiş olsak da ortaya ilgiyle izlenen bir film çıktı. Böyle düşünenlerin hiç de az olmadığı filmin 130.547.103 dolarlık açılış hasılatıyla ortaya çıktı.

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Yaşlandıkları halde aksiyon filmlerinde rol almaya, izleyicilerden de ilgi görmeye devam eden oyuncuların başında elbette 77 yaşındaki Sylvester Stallone geliyor. Sylvester Stallone'nun 60 yaş üstündeyken kendisiyle özdeşleşen rol aldığı aksiyon filmlerinin ne ölçüde ilgi gördüğünü şöyle dile getirmek mümkün;

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• Rambo 4 (2008)

Yaş… 62

Filmin Hasılatı… 113.243.155 $

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• Cehennem Melekleri (2010)

Yaş… 64

Filmin Hasılatı… 274.470.394 $

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• Cehennem Melekleri 2 (2012)

Yaş… 66

Filmin Hasılatı… 314.975.955 $

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• Cehennem Melekleri 3 (2014)

Yaş… 68

Filmin Hasılatı… 214.657.577 $

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• Rambo 5 (2019)

Yaş… 73

Filmin Hasılatı… 91.490.353 $

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Harrison Ford, emekli olmayı düşünmezken kendisinden 21 yaş küçük Russell Crowe, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 57'nci Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde emekli olmanın kendisi için ciddi bir seçenek olduğunu açıkladı.

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'Gladyatör' Henüz 59 yaşında olmasına rağmen Russell Crowe'un emekliliği düşünmesi hayranlarında şaşkınlığa, bir o kadar da üzüntüye yol açtı.

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'İyi Bir Yıl' Son yıllarda aşırı kilo almasıyla dikkat çeken Russell Crowe, bu konuda şunları söyledi; "Aynanın önünde duruyorsunuz ve 'Bu da kim?' diyorsunuz. Artık o dönemdeyim." Dedi demesine ama mesleğine devam edebileceğini de söyledi: Ridley Scott'ı rol modelim olarak alacağım. O, işinde hâlâ yeni şeyler keşfediyor. Ben de öylece dururum ve benden bir daha asla haber almazsınız. Daha ne olacağına karar vermedim. Bunlar çok geçerli iki seçenek.

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'Yalanlar Üstüne' Russell Crowe, ABD doğumlu olmamasına rağmen Hollywood'un ışıltılı bir kariyere sahip oyuncularından biri olmayı başardı.

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Bu konuda birkaç örnek verecek olursak;

• Charlize Theron (Günay Afrika Cumhuriyeti)

• Antonio Banderas (İspanya)

• Penelope Cruz (İspanya)

• Salma Hayek (Meksika)

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'Dengesiz' 7 Nisan 1964'te Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da doğan Russell Crowe, 4 yaşından itibaren yaşamının büyük bir bölümünü Avustralya'da sürdürdü / sürdürüyor.

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'Robin Hood' İşin ilginç yanı Russell Crowe'un bir türlü Avustralya vatandaşlığı alamaması.

2006 ve 2013'te olmak üzere iki kez bulunduğu vatandaşlık başvurusu reddedildi.

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'Demir Yumruklu Adam' Bunun nedeni de sonradan değiştirilen vatandaşlık yasası.

Yeni yasaya göre 2000 – 2002 arasında yaşamınızın çoğu bölümünü Avustralya'da sürdürmeniz gerekiyor.

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'Akıl Oyunları' Ne var ki Russell Crowe, o dönemde 'Gladyatör' ve 'Akıl Oyunları'nın çekimleri için ülke dışındaydı. Kariyerinde bir hayli öneme sahip, küresel şöhrete ulaştığı; birinde Oscar, diğerinde BAFTA Ödülü kazandığı iki film, Russell Crowe'un çok istemesine rağmen Avustralya vatandaşlığı almasına engel oldu. Crowe, her ne kadar vatandaşlık hakkı kazanamamış olsa da her fırsatta kendini Avustralyalı olarak gördüğünü dile getiriyor.

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'Son Umut' Sizi bilmem ama Russell Crowe'a karşı ilk uzun metraj film yönetmenliği deneyimi olan 'Son Umut'tan dolayı özel bir sempati duyuyorum.





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'Son Umut' Bunun nedeni; filmin çoğu sahnesini Türkiye'de çekmiş olması, başta Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz olmak üzere birçok Türk oyuncuya kadroda yer vermesi.

Bir değer nedeni ise İstanbul'da düzenlediği basın toplantısındaki sempatik tavırları, içtenliği ve mütevazılığı… Ve sosyal medya hesabından yaptığı "Türkiye'ye hiç gitmediyseniz, gitmek için gerçekten plan yapın" şeklindeki paylaşımı…

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'Bitişik Şehir' Film setlerine yemek sağlayan John Alexander Crowe'un oğlu olan Russell Crowe'un oyunculuğa başlaması babasının nüfuzu sayesinde gerçekleşti. İlk kez 6 yaşındayken 'Spyforce' ile oyunculuğa adım atan Russell Crowe, 1977'de 'The Young Doctors'tan sonra iki yapımlık oyunculuk kariyerini sonlandırıp 1978'de Yeni Zelanda'ya dönerek 14 yaşındayken Rock grubu Roman Antix'i kurdu.

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'Hızlı ve Ölü' 1987'de 23 yaşında olan Russell Crowe, 'Rafferty's Rules'ın bir bölümünde kamera karşısına geçerek oyunculuğa döndü. Sinema kariyerine 1990'da 'Blood Oath' ile başlayan Crowe, 1995'te Gene Hackman, Sharon Stone ve Leonardo DiCaprio ile birlikte rol aldığı 'Hızlı ve Ölü'ye kadar iddiasız sinema filmlerinde ve TV dizilerinde rol aldı.

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Russell Crowe, sinema kariyerinde 54 filmde rol aldı. İlk büyük çıkışını 1997'de 'Los Angeles Sırları' ile yapan Russell Crowe, ardı ardına rol aldığı büyük yapımlarla 2000'li yılların gözde oyuncularından biri oldu.

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'İyi Adamlar' Ardından da 2000'li yıllarda büyük ilgi gören şu filmlerde yer aldı. • Köstebek (1999)

• Gladyatör (2000)

• Akıl Oyunları (2001)

• Dünyanın Uzak Ucu (2003)

• Cinderella Man (2005)

• 3.10 Treni (2007)

• Amerikan Gangsteri (2007)

• Robin Hood (2010)

• Nuh: Büyük Tufan (2014)

• Son Umut (2014)

• İyi Adamlar (2016)

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Russell Crowe, İtalya'da 'Fahri Roma Dünya Büyükelçisi" kariyer unvan ödülüne layık görüldü. Russell Crowe, "Aynanın önünde duruyorsunuz ve 'Bu da kim?' diyorsunuz. Artık o dönemdeyim" diyor demesine ama son 10 yılda 16 sinema filminde rol alması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtiyor.

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Son 10 yılda rol aldığı filmler; • Bitik Şehir (2013)

• Çelik Adam (2013)

• Kış Masalı (2014)

• Nuh: Büyük Tufan (2014)

• Son Umut (2014)

• Babalar ve Kızları (2015)

• İyi Adamlar (2016)

• Mumya (2017)

• Silinmiş Çocuk (2018)

• Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikâyesi (2019)

• Dengesiz (2020)

• Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)

• Prizefighter: The Life of Jem Belcher (2022)

• The Greatest Beer Run Ever (2022)

• Tehlikeli Oyun (2022)

• Şeytanın Düşmanı (2023)