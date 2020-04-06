Reuters

Rusya Meyve ve Sebze Yetiştiricileri Birliği, Azerbaycan, Çin, Fas ve Türkiye'den domates ithalatına iki aylık yasak getirilmesini talep etti. RIA haber ajansında yer alan haber Rusya Tarım Bakanlığı'na gönderilen mektuba dayandırıldı. Rusya koronavirüs, düşük petrol fiyatları ve rublenin değer kaybetmesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle başkent Moskova dahil birçok bölgede 30 Nisan'a kadar kısmi tecrit başlatıldı.

'İFLASA YOL AÇABİLİR'

RIA haber ajansında yer alan habere göre Rusya'nın meyve ve sebze birliği yerel üreticilere destek olmak için ithalat kısıtlamalarını talep etti. Birlik Tarım Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, "İthal ürünler ve vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle talep düşüşü, toptan domates fiyatları üzerinde baskı yaratıyor, daha fazla azalma mevcut üreticilerin iflasına yol açabilir" dedi.