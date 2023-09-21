Rus salatası tarifi ve yapılışı: Rus salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Rus salatası, 1860’lı yıllarda Moskova’da Belçika asıllı olan bir baş aşçı tarafından icat edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bu lezzet kısa sürede restoranın en popüler yiyeceği haline gelerek ününü Moskova dışına yaymayı başarmıştır. Rus salatasını ortaya çıkaran baş aşçı Oliver salatanın reçetesini ölene kadar sır gibi saklamış, bu lezzeti kimseyle paylaşmak istememiştir. Fakat o dünyaya gözlerini yumduktan sonra Rus salatasının tarifi yayılarak evlerimize kadar girmiştir.

Rus salatası yapımı hem kolay hem de pratiktir. Yoğurt, mayonez, havuç, bezelye, patates, kornişon turşu gibi kolaylıkla ulaşılabilen malzemelerden yapılır. Rus salatası yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunur. Bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde gerçeğine yakın bir salata elde etmiş olursunuz. Öncelikle Rus salatası için kullanacağınız sebzelerin konserve olmaması önemlidir. Tabii ki sebzeleri taze elde edemiyor ve zamanınız yok ise konserve kullanmanız açısından bir sakınca bulunmamaktadır fakat taze sebze kullanmak her zaman daha lezzetli bir tada ulaşmanızı sağlar.

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Rus salatası yapılışı sırasında kullanacağınız yoğurdun süzme yoğurt olmasına dikkat özen göstermelisiniz. Eğer ev yoğurdu gibi daha sulu bir yoğurt kullanırsanız istenilen kıvamı elde edemeyebilirsiniz. Ayrıca ev yoğurdu daha sulu bir yoğurt olduğu için salatanızın sulanması kaçınılmaz olacaktır. Rus salatası için konserve mısır kullanabilirsiniz ya da dilerseniz mısır haşlayıp ayıkladıktan sonra salatanıza ekleyebilirsiniz. Tuz oranına mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Yoğurtlu ve mayonezli tariflerde tuzu fazla koymanız ekstra yoğurt eklemenize sebep olacaktır. Bu durumda da salatanızın yoğurt oranı artmış olur.

Kaç kişilik:5-6 kişilik

Hazırlama süresi:35 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 250/kcal

Rus Salatası Malzemeleri

Salata için:

4 tane küçük boy patates

2 adet havuç

1 su bardağı bezelye (kabuklarından ayıralım)

5-6 adet kornişon turşu

1 küçük konserve kutu mısır

50 gram salam (opsiyonel)

Salata sosu için:

Yarım su bardağı mayonez

1 su bardağı süzme yoğurt

½ çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kadar hardal

1 tatlı kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

Rus Salatası Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Patateslerimizi iyice yıkayalım ve ardından su koyduğumuz tenceremize haşlamak için alalım.

Tencerenin kapağını kapatarak haşlamaya bırakalım.

Havuçlarımızın kabuklarını güzelce soyalım. Ardından 2-3 parçaya bölelim.

Ayıkladığımız bezelyeleri bir tencereye alalım. Kestiğimiz havuçları da içerisine koyarak haşlamaya başlayalım.

Haşlanmakta olan patateslerin haşlanıp haşlanmadığını kürdan testiyle anlayabiliriz.

Haşlanan sebzelerimizi sudan süzelim ve soğumaya bırakalım.

Haşlanan sebzelerimizi, salam ve havucumuzu aynı boyda küp küp keselim.

Konserve mısırımızı da ilave edelim.

Ardından karıştırma kabında güzelce karıştıralım.

Bir yandan da bir kabın içerisine yoğurt, mayonez ve hardalı alalım. Güzelce çırpalım.

Kalan diğer sos malzemelerini de ekleyerek iyice karıştıralım. Sosumuzu diğer salata malzemeleriyle buluşturalım ve yavaşça karıştıralım.

Dilerseniz dereotu ile sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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