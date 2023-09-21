Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Peynirli Börek Tarifi ve Yapılışı: Peynirli Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Peynirli börek tarifi ve yapılışı: Peynirli börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Evin odalarını saran mis gibi börek kokusu eşliğinde pazar sabahına uyanmak ister misiniz? Aile kahvaltıları, çay saatleri hatta akşam yemeklerinin aranan lezzeti peynirli börektir. Böreğin birçok çeşidi olsa da çoğunlukla tercih edilen türü peynirli olanıdır. Klasik bir lezzet olan peynirli böreği siz de evinizde yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz peynirli börek tarifi ile çıtır çıtır bir börek yapabilirsiniz. Yapmanız gereken peynirli börek için gereken malzemeleri temin ederek yapılış aşamasına sırasıyla uymak olacaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Peynirli börek tarifi ve yapılışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkemizde börek çok sevilen ve sıklıkla tüketilen bir yiyecektir. Günün her saatinde severek yenilen böreklerin iç harcında birbirinden farklı malzemeler kullanılabilir. Peynirli, peynirli maydanozlu, kıymalı, pırasalı, ıspanaklı, patatesli gibi birçok çeşitte ve lezzette börek yapılabilir. Peki, bu kadar çok börek çeşidi içerisinde en çok tercih edilen hangisidir biliyor musunuz? Aklınıza peynirli börek geldiyse doğru bildiniz. Börek severler genel olarak peynirli börek yemekten keyif alırlar.

        Peynirli börek yapılışı farklı iç harçlara göre daha kolay yapılır. Çünkü börek iç harcına konulan peynire herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu da börek yapımında kolaylık ve pratiklik sağlar. Çocuklarında çok sevdiği lezzetler arasında yer alan peynirli börek yapımında birkaç püf nokta bulunur. Öncelikle kullanacağınız yufka taze ve günlük olmalıdır. İç harçta kullanacağınız peynirin tuz oranına dikkat ederseniz peynirin damak tadınıza uygun lezzette olmasını sağlayabilirsiniz. Genel olarak böreklerin çıtır olması tercih edilir. Çıtır çıtır bir börek yapmak istediğinizde 1 şişe maden suyu kullanabilirsiniz.

        REKLAM
        • Kaç kişilik:1 tepsi 8 porsiyon
        • Hazırlama süresi:20 dakika
        • Pişirme süresi:40 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon 393/kcal

        Peynirli Börek Malzemeleri

        • 1 şişe sade maden suyu (300 ml)
        • ¾ su bardağı süt
        • ¾ su bardağı yoğurt
        • ½ su bardağı sıvı yağ
        • 1 tane yumurta

        İç harcı ve börek için malzemeler:

        • 300 gram ufalanmış beyaz peynir (Ezine kullanabilirsiniz daha lezzetli oluyor)
        • 100 gram kadar rendelenmiş mihaliç peyniri
        • 5 adet taze günlük yufka

        Böreğin üzeri için:

        • 1 adet yumurta
        • 1 yemek kaşığı susam
        • 1 yemek kaşığı çörek otu

        Peynirli Börek Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Peynirli börek yapımı için öncelikle sosumuzu hazırlayalım.
        • Börek sosu için maden suyu, yoğurt, süt, sıvı yağ ve 1 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım ve güzelce çırpalım. Çırptığımız börek sosumuz bir kenarda bekleyebilir.
        • Böreği pişireceğimiz tepsimizi sıvı yağ ve tereyağı ile güzelce yağlayalım. Üzerine 1 yufkayı serelim ve kenarlarını düzeltelim.
        • Ardından diğer yufkamızı alalım ve büyük parçalar halinde bölelim. Tepsiye serdiğimiz yufkanın üzerine serelim.
        • Kenarda beklettiğimiz sosumuzu kepçe veya kaşık yardımıyla yufkaların üzerine serelim.
        • Hazırladığımız peynir harcını da bu sosun üzerine güzelce serpelim.
        • Elinizde son 1 adet yufka kalana kadar yufkaları serip sos dökelim ve peynir serpelim.
        • Her börek katmanı için yarım yufka, börek sosu ve 2 kaşık peynir iç harcını kullanalım.
        • Elimizde kalan son yufkamızı tepsiye yaymadan önce tepsinin kenarlarından sarkan yufkamızı içeriye doğru katlayalım.
        • Kalan sostan sürelim.
        • Kalan 1 adet yufkayı da tepsiye serelim ve kenarlarını güzelce kıvırarak kapatalım.
        • Sos kabında kalan sosunuzun tamamını böreğin üzerine sürmek için içerisine 1 adet yumurta kıralım.
        • Yumurta fırçası yardımıyla her yere eşit şekilde sosumuzu sürelim.
        • Susam ve çörekotunu serpelim. Dilerseniz sade susam ya da çörekotu kullanabilirsiniz.
        • Böreğin sosu çekmesi için yaklaşık 15 dakika dinlendirelim.
        • Ardından Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişirelim.
        • Böreğiniz maden suyu sebebiyle kabaracaktır.
        • Böreğin üzeri pişene kadar fırından almayalım. Kızaran böreğiniz artık pişmiş demektir. Fırından alarak ilk sıcaklığı çıktığında servis edelim.

        Afiyet olsun!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Top mermisini tüple ısıttı! Hayatını kaybetti
        Top mermisini tüple ısıttı! Hayatını kaybetti
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Habertürk Anasayfa