Rusya'da WSJ muhabiri gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabirinin, Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Rus istihbaratı FSB’den yapılan açıklamada, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gershkovich'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunduğu hatırlatıldı.

Amerikan hükümeti için casusluk yaptığından şüphelenilen Gershkovich'in yasa dışı faaliyetinin engellendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Gershkovich'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı."

Açıklamada, ABD vatandaşı Gershkovich hakkında casusluk suçlamasıyla dava açmak için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.