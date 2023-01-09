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Haberler Dünya

Rus füzesi Harkiv'deki çarşıya isabet etti: Bir kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine bağlı Şevçenkov kasabasına düzenlediği füze saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Giriş: 09.01.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Rus füzesi Harkiv'deki çarşıya isabet etti: Bir kişi hayatını kaybetti
Rus füzesi Harkiv'de çarşıya isabet etti
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AA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Telegram hesabından, Rus güçlerinin Şevçenkov kasabasına düzenlediği saldırıda füzelerin çarşıya isabet ettiğini bildirdi.

Saldırıda 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin yaralandığını belirten Timoşenko, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Timoşenko, saldırının S-300 füze sistemiyle düzenlendiğini tahmin ettiklerini anlattı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Synegubov da yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların arasında 13 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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