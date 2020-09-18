Reuters'ın Rus basına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Moskova Büyükelçisinin rezidansına bir kişinin araçla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Olay sonrası açıklamada bulunan Büyükelçilik Sözcüsü Rebecca Ross, ABD'nin Moskova Büyükelçisinin rezidansına bir kişinin araçla girmeye çalıştığını belirtti. Ross olayda yaralanan birinin olmadığını aktarırken, Büyükelçi John Sulivia'nın binada olmadığı belirtti.

Öte yandan Ross, rezidansa girmeye çalışan şahsın yetkililer tarafından durdurulduğu söyledi.